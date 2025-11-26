Đi cứu trợ Đắk Lắk, đoàn Thái Nguyên nhận bữa cơm ấm lòng từ chủ quán Ninh Bình

Bữa cơm 0 đồng

“Bữa cơm 0 đồng nhưng tấm lòng lại đầy. Cảm ơn những người cho đi không cần phô trương.

Đoàn cứu trợ dừng lại ăn cơm ở phường Tam Điệp, Ninh Bình đối diện với sân vận động. Chủ quán thấy đoàn đi cứu trợ bà con vùng lũ nên mời cơm cả đoàn. Trân trọng và biết ơn”.

Bài viết kèm theo hình ảnh bữa cơm thịnh soạn với nhiều món ngon như gà luộc, thịt kho, đậu rán, canh rau thịt băm... nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Câu chuyện ấm lòng về "bữa cơm 0 đồng" khiến nhiều người xúc động và thêm tin rằng, lòng tốt luôn được lan tỏa.

Bữa cơm 0 đồng của chủ quán cơm ở Ninh Bình khiến đoàn cứu trợ xúc động

Anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1984, trưởng câu lạc bộ xe bán tải Thái Nguyên) đang tham gia chở hàng cứu trợ bà con vùng lũ ở Đắk Lắk. Anh chia sẻ với PV VietNamNet, câu chuyện ấm lòng trên do 1 thành viên trong đoàn chia sẻ, không ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Đoàn anh Thành dừng lại dùng bữa ở Ninh Bình vào tối 24/11

Nhận thấy tình hình mưa lũ khắc nghiệt ở miền Trung, anh Thành cùng nhóm bạn đã bắt đầu kêu gọi quyên góp đồ cứu trợ từ ngày 20/11.

Chiều 24/11, đoàn của anh Thành gồm 14 người xuất phát từ Thái Nguyên hướng về Đắk Lắk. Với 3 xe bán tải và 1 xe tải to, đoàn của anh chở hơn 20 tấn hàng cứu trợ là những nhu yếu phẩm cần thiết như mỳ tôm, gạo, bánh chưng, nước lọc, thuốc men... hỗ trợ bà con vùng lũ.

Khoảng 19h cùng ngày, cả đoàn ghé vào một quán cơm bình dân ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình ăn tối. Anh Thành gọi mâm cơm đủ cho 14 người ăn và được vợ chồng chủ quán tiếp đón nhiệt tình.

“Một lát sau, vợ chồng chủ quán ra thông báo với chúng tôi, bữa cơm này hoàn toàn miễn phí.

Người vợ nói: 'Chúng em không có gì đóng góp cho bà con vùng lũ, chỉ có bữa cơm nhỏ này mời các anh, mong các anh ấm bụng để tiếp tục lên đường giúp đỡ bà con’. Tôi rất ấn tượng với câu nói đó của chị chủ quán”, anh Thành kể.

Anh Thành cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ xe bán tải quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng lũ ở miền Trung

Đây là chuyến cứu trợ thứ 2 của đoàn anh Thành kể từ ngày bà con miền Trung oằn mình chống chọi với lũ lụt. Lần trước đó, anh chở hàng đến hỗ trợ bà con vùng ngập ở Đà Nẵng.

Trên mỗi chặng đường, đoàn của anh nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người. Mỗi hành động, mỗi món quà dù nhỏ bé cũng khiến anh thấy ấm lòng.

Chỉ sau vài ngày, nhóm của anh Thành đã quyên góp được hơn 20 tấn hàng

“Chuyến đi trước, có hôm đoàn dừng lại dùng bữa tại một quán cơm ở Thanh Hóa, một vị khách ngồi kế bên biết chúng tôi là đoàn cứu trợ đã ngỏ ý xin được trả tiền bữa cơm. Hôm khác, chúng tôi vào nghỉ đêm ở khách sạn, chủ khách sạn nhất định không lấy tiền phòng, mong chúng tôi để dành số tiền đó giúp đỡ bà con”, anh Thành kể.

Trân trọng tình cảm ấy, anh Thành cùng đoàn thiện nguyện càng tận tâm với việc mình đang làm, mong góp chút sức lực giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.

“Chỉ là món quà nhỏ bé”

Anh Nguyễn Quốc Dương là chủ quán cơm tại đường Đồng Giao (phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) – người đã dành tặng bữa cơm miễn phí cho đoàn chở hàng cứu trợ của anh Thành hôm 24/11.

Anh Dương chia sẻ với PV VietNamNet, ban đầu, anh chưa biết nhóm của anh Thành là đội thiện nguyện cứu trợ bà con vùng lũ ở miền Trung. Khi khách gọi cơm, vợ chồng anh vẫn phục vụ chu đáo như bình thường.

Khi trở ra, thấy phía sau xe tải có treo tấm biển với dòng chữ “CLB xe bán tải – Đồng bào và các nhà hảo tâm tỉnh Thái Nguyên, hướng về đồng bào miền Trung thân yêu”, anh rất mừng. Vợ chồng anh ngỏ lời được mời đoàn bữa cơm nóng hổi thay cho lời động viên, khích lệ.

“Vợ chồng tôi không có điều kiện tham gia hỗ trợ bà con vùng lũ. Có duyên gặp gỡ các anh em thiện nguyện, tôi muốn được đóng góp phần nào”, anh Dương chia sẻ.

Với anh, bữa cơm chỉ là món quà nhỏ bé. Nếu có cơ hội được tiếp đón những đoàn chở hàng cứu trợ miền Trung, vợ chồng anh vẫn sẵn sàng dành tặng họ “bữa cơm 0 đồng”.

Vợ chồng anh Dương đã có 3 năm kinh doanh quán ăn. Quán chuyên phục vụ cơm bình dân vào buổi trưa, tối, ngoài ra còn bán phở vào buổi sáng.