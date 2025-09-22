Hoang mang khi bị sếp đã có gia đình... gạ gẫm

Tôi rất sợ sự việc đi xa hơn và ảnh hưởng đến danh dự cũng như con đường sự nghiệp của mình (Ảnh minh họa AI)

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã bắt đầu công việc đầu tiên tại một công ty tư nhân. Những tháng đầu tiên, tôi tràn đầy háo hức và mong muốn học hỏi từ các đồng nghiệp, đặc biệt là từ sếp của mình, người có nhiều kinh nghiệm. Trong giai đoạn này, sếp thường xuyên hướng dẫn công việc và quan tâm đến tôi, điều này không chỉ giúp tôi cảm thấy được động viên mà còn khiến tôi nhận ra mình thật may mắn khi có một lãnh đạo tâm lý như vậy.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tôi nhận thấy sự quan tâm của anh không chỉ dừng lại ở công việc. Anh thường xuyên nhắn tin cho tôi ngoài giờ làm, ban đầu chỉ là để trao đổi tài liệu nhưng sau đó, những cuộc trò chuyện dần chuyển sang các vấn đề cá nhân.

Anh hỏi tôi đã có người yêu hay chưa hay mẫu người đàn ông mà tôi thích là như thế nào. Dù cảm thấy lúng túng, tôi vẫn cố gắng trả lời một cách lịch sự để giữ phép tắc.

Trong một số lần gặp gỡ riêng, tôi cảm thấy không thoải mái trước những hành động của anh, như đứng quá gần, chạm tay vào vai hay khoác vai tôi khi đi chung hành lang. Tôi biết anh đã có gia đình và con nhỏ nhưng những hành vi này khiến tôi vừa khó chịu, vừa lo lắng.

Tôi không dám chia sẻ với ai vì sợ đồng nghiệp sẽ nghĩ tôi "bịa chuyện" hoặc tự phụ, trong khi tôi vẫn là nhân viên mới và chưa có chỗ đứng vững chắc trong công ty.

Tôi từng nghĩ mình sẽ im lặng bỏ qua, để tập trung làm việc. Nhưng càng im lặng, anh càng tỏ ra “thân mật” hơn. Có lần, sau buổi tiệc công ty, anh còn gợi ý đưa tôi về tận nhà. Tôi từ chối khéo nhưng từ đó, tâm lý tôi luôn bất an, đi làm mà lúc nào cũng lo ngại chạm mặt sếp. Tôi rất sợ sự việc đi xa hơn và ảnh hưởng đến danh dự cũng như con đường sự nghiệp của mình.

Tôi đang băn khoăn không biết nên xử lý ra sao. Nếu thẳng thắn từ chối, tôi e sẽ mất lòng cấp trên, ảnh hưởng đến công việc. Nếu tiếp tục im lặng, tôi lại tự thấy mình đang dung túng cho hành vi sai trái của bản thân. Thực sự, tôi cảm thấy kẹt giữa hai lựa chọn, vừa muốn bảo vệ bản thân, vừa muốn giữ công việc mà mình đang cố gắng xây dựng.

Tôi viết những dòng này mong được mọi người cho lời khuyên. Liệu tôi có nên tìm cách trao đổi trực tiếp, vạch rõ ranh giới với sếp? Hay tôi nên tìm đến bộ phận nhân sự, chia sẻ để có hướng giải quyết chính thức?

Tôi không muốn gây ra điều tiếng, càng không muốn gia đình anh bị tổn thương nhưng tôi nghĩ bản thân cũng có quyền được làm việc trong môi trường an toàn, tôn trọng.