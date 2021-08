Hoa khôi trường Y sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào 'gây thương nhớ' trong tà áo dài

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 12:00 PM (GMT+7)

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, cô nữ sinh trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội này đã khiến bao người ngẩn ngơ, xao xuyến trong bộ áo dài tinh khôi.

Trần Thị Huệ (2001) hiện đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Y khoa của trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Cô bạn được mọi người biết đến là một nữ sinh thân thiện, tài năng và rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các công việc tình nguyện.

Chia sẻ về ước mơ, Huệ cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, được chứng kiến các bác sĩ tận tình cấp cứu, chữa bệnh, chăm sóc bênh nhân, đã thôi thúc trong Huệ, nuôi dưỡng một ước mơ sẽ trở thành bác sĩ. Chữa bệnh, cứu người cũng là đam mê hàng đầu của cô bạn.

Huệ chia sẻ: “Mỗi ngành nghề đều yêu cầu, đòi hỏi một trình độ chuyên môn nhất định và ngành y cũng không ngoại lệ. Nhưng để trở thành một bác sĩ giỏi ngoài trình độ chuyên môn còn cần sự kiên trì trong quá trình học; lòng trắc ẩn, yêu thương và đồng cảm với người bệnh; tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, can đảm và một tinh thần thép.

Trong học tập cũng như công việc, rất nhiều lần mình gặp khó khăn, nhưng may mắn mình luôn có chị gái bên cạnh động viên và giúp đỡ rất nhiều. Một người bác sĩ truyền lửa lớn nhất cho mình và cũng là người mình rất ngưỡng mộ. Hy vọng, một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành bác sĩ giỏi như chị”.

Ở trường, Huệ cũng rất thích tham gia các công việc tình nguyện, du lịch và khám phá những vùng đất mới, cũng như được giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Cô bạn rất thích tham gia câu lạc bộ tình nguyện ở trường với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với Huệ, được làm vì cộng đồng, giúp đỡ mọi người là một niềm hạnh phúc. Mỗi một trải nghiệm đều giúp Huệ học hỏi được nhiều thứ, được tiếp xúc và học hỏi từ mọi người trong “đại gia đình Lửa Xanh”.

Huệ cũng chia sẻ thêm: “Nghĩ đến sinh viên y, ắt hẳn mọi người sẽ liên tưởng ngay đến hình tượng những bạn mọt sách, với cặp kính dày cộp, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở học, học và học. Thế nhưng, khi bước chân vào trường y, mình thấy hoàn toàn khác, các bạn không những học rất giỏi mà còn rất thân thiện hòa đồng, năng động, cân bằng được giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa. Những ngày đầu, mới lên học đại học, còn nhiều bỡ ngỡ, cũng chính thầy cô và các bạn là người đã giúp đỡ rất nhiều”.

Bên cạnh việc học, ngay từ đầu năm nhất, cô bạn cũng đã thử sức với vai trò làm gia sư, nhằm truyền đạt kiến thức của mình tới nhiều bạn học sinh khác. Được nhìn thấy các học sinh của mình tiến bộ từng ngày, điều đó khiến bản thân Huệ cảm thấy rất vui. Và đặc biệt là kết quả thi môn toán của 2 bạn học sinh lớp 12 trong kỳ thi vừa qua, khiến Huệ cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Khi cả 2 đều có kết quả trên 8 điểm.

Mặc dù tham gia tình nguyện, hoạt động ngoại khóa cũng như dạy học nhưng học tập trên trường vẫn là ưu tiên hàng đầu của Huệ. Trong tương lai, cô bạn dự định sẽ cố gắng học tập thật tốt hoàn thành tốt chương trình Đại học, ngày càng hoàn thiện bản thân, trau dồi thêm vốn ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, tham gia thêm các phong trào của trường, các hoạt động tình nguyện và nhân đạo nhiều hơn. Ngoài ra, cô bạn vẫn sẽ sắp xếp thời gian đi dạy gia sư và sẽ thử sức thêm với vai trò mẫu ảnh.

Một câu nói của nữ văn sĩ Helen Keller khiến Huệ vô cùng yêu thích: “Keep your face to the sunshine, you cannot see a shadow’’ (Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối).

