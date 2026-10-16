Hà Nội cắt tỉa hoa sữa, người dân tranh thủ xin về cắm

Ngày 16/10, tại phố Trung Hòa, Kim Mã và khu vực gần tòa nhà Lotte, công nhân tiến hành cắt tỉa hoa sữa, thu hút sự chú ý của người dân qua đường.

Ông Phan Anh Tuấn, bảo vệ một cửa hàng trên phố Trung Hòa, cho biết nhặt ít hoa mang về cắm vì yêu thích mùi hương quen thuộc mỗi năm lại tràn ngập khu vực ông làm việc.

Cũng thích hương hoa sữa, anh Trung ra lấy một cành lớn khi thấy đội công nhân cắt tỉa cây. "Mỗi độ thu về, tôi thường ngắt hoa mang về cho thơm nhà", anh nói.

Một số người đang đi đường cũng dừng lại lựa những cành hoa còn nguyên vẹn.

Cành hoa sữa vừa được cắt tỉa được người dân đặt lên xe máy, mang về nhà.

Một nhành hoa sữa được người dân nhặt về, cài bên gương chiếu hậu xe máy.

Từ ngày 16 đến 20/10, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng một số đơn vị chuyên môn dự kiến cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố có mật độ cây dày, khoảng cách trồng chưa hợp lý hoặc cây sát nhà dân, từng được kiến nghị xử lý vì mùi hương ảnh hưởng sinh hoạt.

Công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng để tiếp cận những vị trí hoa mọc dày, thường ở phần tán đón nhiều nắng, cắt các đoạn cành dài khoảng 30 đến 50 cm nhằm hạn chế cây tiếp tục ra hoa trong mùa này.

Phố Hồ Tùng Mậu có số cây được cắt tỉa nhiều nhất, với 179 cây, tiếp đến là Lê Thanh Nghị 170 cây, Trung Hòa 139 cây, Lê Quang Đạo 125 cây, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính 99 cây, Tân Mai 98 cây và Nguyễn Duy Trinh 80 cây.

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, đứng thứ tư trong các loài cây được trồng phổ biến tại thành phố, sau sấu với khoảng 26.400 cây, bằng lăng 17.500 cây và phượng vĩ 16.000 cây.

Việc cắt tỉa chùm hoa sữa là giải pháp trước mắt để giảm mùi hương, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết về lâu dài, thành phố sẽ khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư, qua đó đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây theo từng tuyến phố, phù hợp với đặc điểm cảnh quan, không gian đô thị và nhu cầu của người dân.