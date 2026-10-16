Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa

Trước phản ánh của người dân về tình trạng hoa sữa nở rộ, tỏa hương nồng nặc gây ảnh hưởng sinh hoạt, ngày 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa các chùm hoa tại một số vị trí có mật độ cây hoa sữa dày đặc.

Tại Đường Lê Quang Đạo - một trong những tuyến đường trồng dày đặc hoa sữa, lực lượng chức năng đã huy động xe chuyên dụng để cắt tỉa hoa sữa.

Các cành cắt dài chừng 20-40 cm, đảm bảo không tiếp tục phát triển, kết bông trong mùa hoa năm nay.

Các xe vệ sinh môi trường cũng được điều động để thu gom hoa, cành cây sau khi cắt tỉa, giữ gìn vệ sinh đường phố.

Bà Lan (phường Từ Liêm) cho biết khu vực này được trồng ken đặc cây hoa sữa, mặc dù cây tỏa bóng mát nhưng cứ khi tới mùa hoa nở là bà cảm thấy rất khó chịu.

"Các cây được trồng san sát nhau, lại đồng loạt ra hoa cùng một thời điểm, mùi rất nồng, hắc. Cá nhân tôi cho rằng, việc cắt tỉa cần phải thực hiện thường xuyên trước và trong mùa hoa nở để hạn chế bớt mùi. Ngoài ra, tôi cũng mong thành phố lưu tâm tới việc chuyển bớt cây ra chỗ khác", bà Lan chia sẻ.

Ông Thắng (phường Từ Liêm) cũng cảm thấy mùi hoa quá nồng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

"Tôi rất ủng hộ cách làm này của thành phố. Việc tỉa hoa như thế này vẫn đảm bảo duy trì cây xanh tại tuyến đường này, vừa hạn chế bớt mùi hoa gây ảnh hưởng tới người dân", ông Thắng nói.

Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh về tình trạng mùi hoa sữa nồng nặc, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tại một khu chung cư, người dân đã phải sử dụng vòi cứu hỏa để phun rụng hoa.

Hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, việc trồng hoa sữa với mật độ dày đặc đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của người dân vào mỗi mùa hoa nở.