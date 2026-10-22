Khóc suốt ba tiếng trên máy bay vì không được ngồi cạnh chồng

Theo New York Post, sự việc xảy ra ngày 9/10 trên chuyến bay kéo dài khoảng 10 tiếng từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đến Washington D.C., Mỹ. Blogger du lịch Tomiko Harvey, 55 tuổi, kể một nữ hành khách đề nghị cô nhường ghế sát lối đi để chồng xuống ngồi cùng. Khi Harvey từ chối, người phụ nữ bắt đầu khóc và theo lời blogger, tình trạng kéo dài suốt ba tiếng.

Tomiko Harvey (trái) quay video cảnh người phụ nữ ngồi cạnh khóc khi không được ngồi cạnh chồng. Ảnh: IG

Harvey cho biết lúc ấy cô đang trên đường về nhà sau chuyến đi Kazakhstan, trong hoàn cảnh cha vừa qua đời. Thấy người bên cạnh khóc lâu, cô hỏi liệu hành khách này có vừa mất người thân hay không. Người phụ nữ đáp không có ai qua đời, chỉ nhớ chồng và muốn được tựa đầu lên vai anh. Trong khi đó, theo Harvey, người chồng ngồi ở ghế giữa cách hai hàng phía trước, đeo tai nghe và ngủ ngon lành.

"Cô ấy thực sự muốn tôi ngồi ghế giữa suốt 10 tiếng chỉ để có thể tựa đầu lên vai chồng", Harvey viết trên Instagram, kèm video đã làm mờ khuôn mặt người ngồi cạnh.

Khi máy bay hạ cánh, blogger buông lời mỉa mai: "Giỏi lắm, cô đã vượt qua 10 tiếng không có chồng bên cạnh". Harvey cũng đùa rằng có lẽ cô cần nhìn lại cuộc hôn nhân của mình vì "rõ ràng chưa yêu chồng đủ nhiều".

Blogger đặt câu hỏi với người theo dõi liệu từ chối đổi ghế trên máy bay có phải là bất lịch sự. Cô bày tỏ sự khó chịu khi được đề nghị nhường vị trí đã chọn, nhất là trên chuyến bay đường dài, đồng thời cho rằng những người muốn ngồi cùng nhau nên chủ động đặt chỗ hoặc trả phí chọn ghế.

Bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem và hơn 90.000 lượt thích. Nhiều người ủng hộ Harvey giữ chỗ, cho rằng cô không có trách nhiệm phải đáp ứng mong muốn được ngồi cạnh chồng của hành khách kia.

"Không chịu nổi 10 tiếng xa chồng nhưng lại không chịu trả tiền chọn ghế cạnh nhau. Đâu phải vấn đề của bạn?", một người bình luận. Người khác viết: "Cô ấy khóc ba tiếng mà bạn không nhờ tiếp viên chuyển chỗ cho cô ấy sao? Bạn còn kiên nhẫn hơn tôi".

Chi tiết người chồng đeo tai nghe, ngủ ngon lành cách đó hai hàng ghế cũng khiến nhiều người đùa rằng có lẽ anh đang tận hưởng khoảng thời gian riêng. "Biết đâu chính người chồng đã đặt vé và chọn chỗ. Anh ấy cần được nghỉ ngơi", một tài khoản viết. "Anh ấy đã chọn sự bình yên", người khác bình luận.