Vợ chồng Trung Quốc sinh con mắt xanh tóc vàng

Câu chuyện về ngoại hình nổi bật của em lan khắp Weibo, Douyin với hơn 120 triệu lượt theo dõi và bàn luận. Nhiều người gọi Quốc Giang là "thiên thần nhỏ", bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện di truyền hiếm gặp. Một bình luận viết: "Cô bé thật đáng yêu, gen của gia đình đúng là kỳ diệu".

Quốc Giang có ngoại hình khác biệt với bố mẹ. Ảnh: Douyin

Theo Haibao News, Quốc Giang chào đời tháng 5/2022. Khi sinh ra, bé giống những trẻ sơ sinh Trung Quốc khác. Nhưng từ lúc 8 tháng tuổi, mắt em dần chuyển sang màu xanh. Đến sinh nhật đầu tiên, bé lộ rõ mái tóc vàng xoăn, lông mi dài và làn da trắng. Ban đầu, gia đình nghi ngờ bệnh viện trao nhầm trẻ. Tuy nhiên, loạt xét nghiệm DNA đã xác nhận Quốc Giang là con ruột của hai người.

Lần lại lịch sử gia đình, bố mẹ bé phát hiện ông cố nội là người Nga, sang Trung Quốc sống và kết hôn với bà cố nội người Hà Nam. Cha cô bé, anh Dương, cho biết phía gia đình anh nhiều đời chỉ sinh con trai và không ai có đặc điểm di truyền khác lạ. "Có vẻ gen lặn từ ông cố chỉ biểu hiện ở bé gái", anh nói.

Một blogger khoa học tên Lao Ren cho biết trường hợp Quốc Giang là ví dụ điển hình của tính trạng gen lặn qua nhiều thế hệ: "Các nam giới trong gia đình đều mang gen nhưng không biểu hiện. Nó chỉ xuất hiện ở bé gái này".

Câu chuyện về bé gái ba tuổi thu hút nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Cặp vợ chồng kể họ ra đường thường bị hỏi vì sao con gái trông khác lạ. "Đôi lúc chúng tôi thấy mệt vì phải giải thích quá nhiều lần", anh Dương nói. Bù lại, nhiều người khen bé dễ thương và tò mò về nguồn gốc di truyền của gia đình.

Mẹ Quốc Giang cho biết không quan tâm ngoại hình của con, chỉ mong cô bé khỏe mạnh. Từ tháng 9, bé đi học mẫu giáo và nói tiếng Trung lưu loát như các bạn cùng tuổi.