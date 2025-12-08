Chồng phải bồi thường vì lưu tên vợ trong danh bạ bằng biệt danh "nhạy cảm"

Vụ việc xảy ra hôm 9/10 tại thành phố Uşak đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông địa phương đưa tin, một người phụ nữ đã đệ đơn ly hôn chồng theo Điều 166 của Bộ luật Dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do "nền tảng của cuộc hôn nhân đã bị lung lay".

Lý do chủ yếu bắt nguồn từ việc người vợ phát hiện chồng lưu số điện thoại của mình trong danh bạ bằng biệt danh "Tombek" (có thể hiểu là "béo mũm mĩm").

Ảnh minh hoạ.

Tại tòa, người vợ khẳng định việc bị gọi bằng biệt danh này là hành động xúc phạm và coi thường ngoại hình, khiến cô bị tổn thương lòng tự trọng. Về phía người chồng, anh giải thích rằng đây chỉ là cách gọi thân mật, không có ý xấu.

Kết quả, tòa tuyên bố người chồng có lỗi vì đã ghi tên vợ là "tombik" trong danh bạ điện thoại và yêu cầu anh phải bồi thường cả về vật chất lẫn tinh thần cho vợ cũ, song không nêu cụ thể số tiền.

Phán quyết này được nhiều người coi là một ví dụ mới về "bạo lực tinh thần" trong các vụ ly hôn. Phán quyết được đưa ra bởi Tòa án Tối cao (Court of Cassation) và đã trở thành tiền lệ pháp lý ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ bản án này, việc "ghi chép, gọi tên vợ/chồng mình theo cách hạ thấp nhân phẩm" chính thức trở thành căn cứ hợp lệ để được bồi thường trong các vụ ly hôn.

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã gây ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người hoan nghênh quyết định của toà trong khi những người khác lại cho rằng "mũm mĩm" có thể là một biệt danh dễ thương.

"Mũm mĩm không phải là xấu, và bị gọi là béo cũng chẳng phải là xúc phạm. Nghe cũng dễ thương đấy chứ", một người bình luận.

Người khác viết: "Có thể người chồng không hề có ác ý. Thật đáng tiếc khi những chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến một gia đình tan vỡ".