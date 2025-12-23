Tổ võ thuật Công an thành phố Hà Nội hoạt động như thế nào?

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan tỏa mạnh mẽ các đoạn clip ghi lại những màn hành động, võ thuật trong dự án phim “Tường lửa Trường An” với sự tham gia của tổ võ Công an thành phố Hà Nội. Không cần hiệu ứng kỹ xảo cầu kỳ, các pha ra đòn nhanh, gọn, dứt khoát cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chiến sĩ đã khiến người xem trầm trồ.

Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú: “Chưa thấy phim nào có màn võ thuật đỉnh như vậy”, “Xem các anh chị biểu diễn ở phố đi bộ Hồ Gươm rồi, giờ xem phim càng cuốn hơn”, “Hy vọng sẽ được xem nhiều màn biểu diễn võ thuật mãn nhãn như thế này”...

Đằng sau những thước phim hành động ấy là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ của một tập thể đặc biệt.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Hưng (chuyên viên chính Đội điều lệnh) - chỉ huy trực tiếp tổ võ cho biết, tổ võ Công an thành phố Hà Nội được thành lập từ nhiều năm trước, trải qua nhiều thế hệ CBCS khác nhau. Đây không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, võ thuật, mà còn là môi trường tôi luyện bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Công an Thủ đô.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Hưng, các thành viên của tổ võ hiện đang công tác tại nhiều đơn vị khác nhau. Khi có nhiệm vụ, đặc biệt là các giải đấu hoặc chương trình lớn, lực lượng này sẽ được triệu tập theo lệnh của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tổ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật thuộc Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị - CATP Hà Nội, đồng thời là lực lượng nòng cốt của đội tuyển khi tham gia các giải đấu do Bộ Công an tổ chức.

Điều dễ nhận thấy trong tổ võ Công an thành phố Hà Nội, đa phần là các chiến sĩ nam. Tuy nhiên, vẫn có những “bóng hồng” để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng, tiêu biểu là thiếu tá Lê Mai Ly, đại úy Nguyễn Phương Thảo.

Cả hai từng tham gia Ngày hội “Vì Thủ đô bình yên”, đảm nhận các vai diễn "girl phố" và nữ cảnh sát giao thông "kẹp cổ dân tổ". Khi bước vào những màn trình diễn võ thuật hay các phân cảnh truy bắt tội phạm, hình ảnh dịu dàng của các chiến sĩ thường ngày nhanh chóng được thay thế bằng những đòn thế mạnh mẽ, dứt khoát, đầy quyết đoán.

Chia sẻ về sự khác biệt giữa nam và nữ trong huấn luyện, Trung tá Nguyễn Tiến Hưng thẳng thắn nhìn nhận: So với nam giới, thể lực của các nữ chiến sĩ có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, đó không phải là rào cản. “Chúng tôi bù đắp bằng kỹ thuật, sự linh hoạt, tốc độ và đặc biệt là bản lĩnh. Trong tổ võ, không có sự so sánh nam - nữ, mà luôn là tinh thần hỗ trợ, phối hợp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chung”, anh nhấn mạnh.

Lần đầu tiên tổ võ Công an thành phố Hà Nội được mời tham gia diễn xuất các phân cảnh truy bắt tội phạm trong dự án phim “Tường lửa Trường An” cũng mang đến nhiều áp lực. Theo trung tá Nguyễn Tiến Hưng, đây là bộ phim phản ánh trực tiếp hình ảnh, hoạt động của lực lượng Công an nên từng động tác, từng chi tiết đều cần sự chính xác, chuẩn mực.

“Chúng tôi xác định không coi đó đơn thuần là diễn xuất, mà là tái hiện lại chính công việc hằng ngày của mình. Vì vậy, các phân đoạn được thể hiện khá tự nhiên, chân thực và chuyên nghiệp”, anh chia sẻ.

Không chỉ trực tiếp tham gia các cảnh hành động, Tổ võ CATP Hà Nội còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ê-kíp làm phim về mặt nghiệp vụ. Từ quy trình công tác, động tác chiến thuật cho đến cách xử lý tình huống, tất cả đều được góp ý, điều chỉnh để kịch bản và cảnh quay sát với thực tế, hạn chế tối đa những sai sót thường gặp khi xây dựng hình ảnh lực lượng vũ trang trên màn ảnh.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Hưng, việc tham gia các dự án phim ảnh, nghệ thuật cũng là một cách để lực lượng công an chủ động hòa mình vào đời sống văn hóa - nghệ thuật, góp phần tuyên truyền đúng, trúng và hiệu quả về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

“Thông qua điện ảnh, hình ảnh người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân, chân thực hơn và giàu cảm xúc hơn”, anh cho biết thêm.

Trung tá Nguyễn Tiến Hưng (cầm cờ ở giữa) và Trung tá Vũ Quang Việt (Phó Đội trưởng Đội điều lệnh, quân sự, võ thuật, CATP Hà Nội) trực tiếp chỉ huy tổ võ thuật CATP Hà Nội.