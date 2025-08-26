Khán giả Bạn muốn hẹn hò "dậy sóng" vì màn nhảy gợi cảm của nữ chính

Tập mới nhất của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” do Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt se duyên cho Nguyễn Văn Quyên (34 tuổi, Khánh Hòa), chuyên thẩm định giá bất động sản và Lý Mỹ Lan (31 tuổi, Đồng Nai), nhân viên văn phòng.

Văn Quyên gây ấn tượng với ưu điểm: Không hút thuốc, biết nấu ăn, ca hát, chơi thể thao và thích mang tiếng cười cho mọi người. Nhược điểm của anh là hay mềm lòng, đôi lúc cảm tính và… hay quên.

Văn Quyên cho biết, anh từng trải qua một mối tình chính thức thời sinh viên. Sau đó, cũng có tìm hiểu vài người qua mai mối nhưng không thành.

Ngược lại, Mỹ Lan là cô gái mạnh mẽ, hòa đồng, tràn đầy năng lượng nhưng khó mở lòng và thường giữ khoảng cách với những ai chủ động tiếp cận. Cô từng trải qua hai mối tình: mối tình đầu với bạn trai ngoại quốc nhưng bị phản bội và một mối tình sau với người bạn theo đuổi suốt 5 năm nhưng không tìm được sự đồng điệu trong quan điểm sống.

Đến với chương trình, Mỹ Lan mong muốn tìm một người đàn ông hiền lành, sống tình cảm, có chí hướng và yêu gia đình. Văn Quyên tự tin đáp ứng đến 90% tiêu chí ấy. Ngoài ra, anh thích cô gái hoạt bát, vui vẻ.

Khi hàng rào mở ra, cả hai trao nhau những món quà ý nghĩa. Đặc biệt, Mỹ Lan khiến khán giả bất ngờ với màn vũ đạo gợi cảm ngay trên sân khấu. Văn Quyên thừa nhận, anh "cảm thấy hạnh phúc khi gặp được cô gái xinh xắn” như Mỹ Lan và mong muốn được cô cho cơ hội tìm hiểu.

Về phía mình, Mỹ Lan thích giọng nói nhẹ nhàng của Văn Quyên và đánh giá cao những ưu điểm như: Không hút thuốc, biết nấu ăn, điềm đạm... đúng với hình mẫu cô tìm kiếm.

Nói về những dự tính cho tương lai, Văn Quyên thẳng thắn chia sẻ, anh đã 34 tuổi nên muốn tiến tới hôn nhân sớm. Đặc biệt, anh khiến cả trường quay cười ồ khi tuyên bố: “Kết hôn rồi vợ chồng sẽ ở riêng, nếu làm dâu thì chỉ 3 ngày thôi”.

Mỹ Lan cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng, trong hôn nhân, cả hai phải biết chia sẻ, không hứa suông và tuyệt đối tránh sự gia trưởng, lăng nhăng.

Kết thúc buổi hẹn, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. Văn Quyên xin phép phụ huynh cho mình cơ hội tìm hiểu và hứa sẽ mang đến cho Mỹ Lan cuộc sống hạnh phúc. Cặp đôi trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.