Bố đơn thân mang 11 cây vàng đi hẹn hò tìm vợ vẫn bị… từ chối phũ

Trong tập mới nhất của Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh - Ngọc Lan se duyên cho Lê Văn Tuấn (51 tuổi, Lâm Đồng) – chủ lò mổ và Thiều Thị Phương Đào (46 tuổi, TP.HCM) – làm nghề tự do.

Ngay khi xuất hiện, Văn Tuấn khiến cả trường quay bất ngờ bởi số trang sức vàng đeo trên người. Anh tiết lộ mang theo 11 cây vàng và còn có một hũ vàng để dành ở nhà. Không chỉ khẳng định sự vững vàng về kinh tế, ông bố đơn thân còn cho biết bản thân là người biết lo toan, tích góp và khao khát có một người bạn đời để sẻ chia tuổi xế chiều.

Văn Tuấn từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ sau gần 7 năm chung sống, một mình nuôi con gái từ khi bé mới 6 tuổi. Anh kể về quãng thời gian làm đủ nghề, từ phụ hồ, nhặt ve chai đến kinh doanh bất động sản, rồi mở lò mổ để nuôi con khôn lớn và chăm lo cho cha mẹ. “Giờ bố mẹ đều mất, con gái cũng đã 25 tuổi, tôi chỉ mong tìm được người bầu bạn lúc về già,” Văn Tuấn chia sẻ.

Phía đàng gái, Phương Đào từng ly hôn vào năm 2017, hiện là mẹ đơn thân của con gái học lớp 11. Chị tự nhận mình vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn nhưng nóng tính.

Mẫu người chị tìm kiếm là người chững chạc, điềm đạm, sống có trách nhiệm và đạo đức. “Ngoại hình không quan trọng, tôi cần sự tử tế và cách đối nhân xử thế,” chị bày tỏ.

Khi cánh cửa “mở rào”, cả hai trò chuyện cởi mở, tặng nhau quà và bày tỏ sự trân trọng duyên gặp gỡ. Phương Đào nhận xét Văn Tuấn tình cảm, vui tính nhưng khẳng định: “Đi cùng nhau hay không còn tùy vào nợ.”

Văn Tuấn hứa hẹn sẽ lo lắng chu toàn cho cả hai mẹ con nếu tiến đến hôn nhân. “Em chỉ cần bấm nút, mọi việc anh sẽ lo. Nhà cửa đã có, em không phải làm dâu,” anh nói.

Tuy nhiên, ở khoảnh khắc quyết định, chỉ Văn Tuấn bấm nút. Phương Đào từ chối hẹn hò vì không phù hợp với công việc của đối phương. MC Quyền Linh tiếc nuối nhưng tôn trọng quyết định và mong cả hai vẫn giữ tình bạn sau chương trình.