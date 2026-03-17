Food vlogger gây phẫn nộ vì giả Đường Tăng và Quan Âm đi ăn mì hải sản

Trong video, Ang mặc áo choàng giống nhân vật Đường Tăng trong Tây Du Ký. Đi cùng anh là một vlogger khác mặc trang phục giống Quan Âm - vị Bồ Tát được tôn kính trong Phật giáo. Hai người đến khu Bukit Batok để ăn và đánh giá món mì Phúc Kiến tại hai quán: 777 Fried Hokkien Prawn Mee và Yong Heng Fried Squid Prawn Mee.

Theo Ang, ý tưởng trang phục được lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, bởi anh sống ở phía đông Singapore nên muốn thực hiện một "chuyến đi về phía tây" để tìm đồ ăn ngon. Tuy nhiên, sau khi video bị đăng lại trong nhóm Facebook Complaint Singapore hôm 9/3, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng nội dung này thiếu tôn trọng tôn giáo.

Hình ảnh Jazz Ang và một người phụ nữ đóng giả Đường Tăng và Quan Âm đi ăn mì hải sản. Ảnh chụp màn hình

Một tài khoản viết rằng video "xúc phạm và coi thường Phật giáo", đồng thời cho rằng việc mặc trang phục giống nhà sư để ăn các món có thịt và hải sản là phản cảm.

Theo tổ chức tôn giáo Singapore, nhiều Phật tử được khuyến khích ăn chay vào ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch. Trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa, các nhà sư và ni cô thường ăn chay hoàn toàn, đồng thời kiêng những thực phẩm như tỏi, hành, hẹ, kiệu và đôi khi cả trứng.

Trong khi đó, mì Phúc Kiến là món mì xào hải sản nổi tiếng của cộng đồng người Hoa tại Singapore và Malaysia, thường gồm mì trứng, bún gạo, tôm, mực và thịt heo, được xào trong nước dùng đậm vị từ vỏ tôm. Khi ăn, thực khách thường vắt thêm chanh và chấm kèm tương ớt để tăng hương vị.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 10/3, Ang đăng lời xin lỗi công khai trên Facebook và cho biết đã đọc các phản hồi từ cộng đồng. Anh khẳng định video không nhằm chế giễu tôn giáo mà chỉ là ý tưởng sáng tạo cho nội dung ẩm thực của mình, nhưng thừa nhận cần thận trọng hơn khi sử dụng hình ảnh liên quan đến tín ngưỡng.

Ang cũng cho biết sự việc khiến anh phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về cách làm nội dung, đồng thời bày tỏ tôn trọng những người coi trọng đức tin của họ.