Gia đình cô gái Anh hiến tạng cứu 3 người Việt từng gặp bi kịch tương tự 30 năm trước

Orla Wates, 19 tuổi, qua đời sau tai nạn xe máy khi đang du lịch Việt nam. Cô gặp nạn tại cung đường Hà Giang, Tuyên Quang - cung đường nổi tiếng với địa hình hiểm trở. Theo thông tin ban đầu, Orla ngồi sau xe máy thì phương tiện mất kiểm soát. Cô bị hất văng xuống đường. Nạn nhân sau đó bị một xe tải cán qua và không qua khỏi.

Orla được mô tả là "xinh đẹp, độc lập và hài hước", đam mê khám phá. Cô đang trong năm nghỉ trước khi dự định theo học đại học tại Anh.

Trước đó, năm 1996, anh họ William Wates của Orla cũng gặp nạn ở tuổi 19. William khi ấy đang đi xuyên Trung và Nam Mỹ trong năm "gap year" trước khi vào đại học.

Theo các tài liệu điều tra, William bị phục kích tại khu vực hẻo lánh gần biên giới Nicaragua, thuộc Honduras. Thi thể của anh được phát hiện bên đường với nhiều vết đạn ở đầu, ngực và lưng, tay chân bị trói, toàn bộ tiền và giấy tờ bị lấy đi. Nghi phạm được cho là hai người đàn ông từng ở cùng khách sạn với nạn nhân trước đó.

William là con trai của một thành viên trong gia đình Wates - dòng họ kinh doanh xây dựng lâu đời tại Anh, được thành lập từ năm 1897. Sau cái chết của anh, gia đình lập quỹ từ thiện mang tên William nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các hoạt động gây quỹ thường niên.

Ba thập kỷ sau, nỗi đau lại một lần nữa ập xuống gia đình khi Orla ra đi trong hoàn cảnh tương tự: cùng độ tuổi, cùng lựa chọn đi du lịch khám phá trước ngưỡng cửa đại học.

Sau tai nạn của Orla, cha mẹ cô đã đưa ra quyết định hiến tạng con gái. Các bộ phận như gan, thận và giác mạc đã được cấy ghép cho nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đại diện bệnh viện cho biết những người nhận tạng đang hồi phục tốt. Gia đình Orla nói việc hiến tạng là cách để con gái "tiếp tục sống theo một cách khác". "Trong nỗi đau mất mát, chúng tôi tin rằng đây là điều Orla mong muốn - mang lại cơ hội sống cho người khác", mẹ cô nói.