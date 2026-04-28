Sốc khi nhận tin nhắn của chồng “hẹn hò” người tình gửi nhầm vào điện thoại tôi

Trước khi kết hôn, tôi từng có một công việc tốt, thu nhập ổn định và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người hy sinh sự nghiệp. Khi chúng tôi cưới nhau, chồng ấp ủ kế hoạch mở công ty riêng, anh nói nếu cả hai cùng bận rộn theo đuổi sự nghiệp, gia đình sẽ khó giữ được sự ấm êm nên tôi lùi lại để chăm lo cho gia đình.

Tôi đã tin anh và chấp nhận rời khỏi vị trí mà mình đã mất nhiều năm gây dựng, chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn để có thời gian chăm lo gia đình. Những năm đầu, chồng tôi dường như hiểu và trân trọng điều đó. Anh hay về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng mua hoa, mua quà tặng vợ dù không có dịp gì đặc biệt. Những hành động nhỏ của chồng nhưng đủ khiến tôi cảm động và tin rằng sự hy sinh của mình là đúng.

Mọi thứ như sụp xuống chỉ trong vài dòng chữ, hóa ra sự bận rộn bấy lâu nay không đơn giản như tôi nghĩ.

Khoảng vài năm trở lại đây, công việc của chồng tôi ngày càng bận rộn. Anh thường xuyên về muộn, thậm chí có hôm không về ăn cơm với lý do bận công việc, tiếp đối tác…

Ban đầu, tôi nghĩ chồng vất vả nên rất thông cảm, cố gắng không than phiền, không gây thêm áp lực cho anh. Nhưng sự vắng mặt của chồng dần trở thành thói quen, những bữa cơm chỉ có tôi và con. Đến cả những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi, kỷ niệm ngày cưới, anh cũng ít khi có mặt.

Sinh nhật tôi năm nay, chồng hứa sẽ về sớm ăn cơm cùng mẹ con tôi. Tôi đã nấu những món anh thích, con trai tôi cũng háo hức chờ bố về ăn cơm cùng. Nhưng rồi anh gọi điện báo bận, không về được, tôi không bất ngờ, chỉ thấy buồn. Khoảng một tiếng sau, điện thoại tôi báo có tin nhắn, tôi đã vội mừng vì nghĩ chồng đổi ý, có thể đang trên đường về hoặc gửi lời xin lỗi.

Nhưng khi mở điện thoại ra, tôi chết lặng. Đó là một tin nhắn dài, nội dung là một cuộc hẹn với những lời lẽ thân mật hẹn nhau ở một nhà nghỉ. Tôi đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình. Mọi thứ như sụp xuống chỉ trong vài dòng chữ, hóa ra sự bận rộn bấy lâu nay không đơn giản như tôi nghĩ.

Tôi thực sự thất vọng về những gì mình đã hy sinh để chồng phát triển và những năm tháng đã dành để vun vén gia đình. Tôi từng tin rằng sự hy sinh ấy là nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng. Tôi đã tự đánh mất công việc, đánh mất bản thân để hy sinh cho những gì không xứng đáng.