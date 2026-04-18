Đi hơn 130km, bố mẹ mới biết đã bỏ quên con gái 6 tuổi ở cây xăng

Lái xe đi hơn 130km, bố mẹ mới phát hiện bỏ quên con gái 6 tuổi ở cây xăng.

Sự việc xảy ra khi một gia đình đang trên đường trở về sau chuyến đi biển tại khu vực Cha-am, tỉnh Phetchaburi (Thái Lan). Khi dừng chân tại một trạm xăng để vào nhà vệ sinh, do vội tiếp tục hành trình, bố mẹ đã không nhận ra con gái vẫn chưa lên xe.

Bé gái 6 tuổi bị bỏ lại một mình tại trạm xăng nhanh chóng được cảnh sát địa phương đưa về chăm sóc. Theo cơ quan chức năng, do không nhớ số điện thoại của bố mẹ, việc liên lạc ban đầu với gia đình gặp nhiều khó khăn. Thông tin được MSN đăng tải hôm 17/4.

Tuy nhiên, nhờ việc cung cấp được họ tên đầy đủ, cảnh sát đã tra cứu thông tin qua hệ thống đăng ký dân cư và xác định được danh tính cũng như thông tin liên lạc của gia đình.

Ngay sau đó, cảnh sát đã thông báo cho bố mẹ về vị trí của con gái. Khi nhận được tin, họ lập tức quay lại, vượt quãng đường hơn 130km để đón con.

Cuối cùng, cô bé đã được đoàn tụ với gia đình trong tình trạng an toàn, dù vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Vụ việc sau đó được đồn cảnh sát Khao Din chia sẻ trên mạng xã hội như một lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần cẩn trọng hơn trong việc trông nom con nhỏ, đặc biệt trong những chuyến đi xa.