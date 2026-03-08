Một tuần trước ngày 8/3, Thùy Dung, 35 tuổi, ở Hà Nội, gửi cho chồng đường link thỏi son đỏ đang yêu thích kèm tin nhắn ngắn gọn: "Em thích cái này". Vài phút sau, điện thoại cô hiện thông báo chuyển khoản kèm lời nhắn: "Chúc mừng vợ ngày quốc tế phụ nữ sớm nhé. Chúc em mãi xinh đẹp và vui tươi".

Không hoa, không hộp quà gói nơ, cũng chẳng có yếu tố bất ngờ. Nhưng với Dung - người đã kết hôn 7 năm - đó lại là món quà 8/3 đúng ý nhất.

Thùy Dung cho biết vợ chồng cô có thói quen tặng quà nhau. Thời còn yêu và những năm đầu kết hôn, cô luôn háo hức mỗi dịp lễ như 20/10, 8/3, Valentine hay sinh nhật. Dù trân trọng sự chuẩn bị của chồng, cô thừa nhận không ít lần món quà nhận được chưa thực sự đúng với mong muốn.

Vì vậy, hai năm nay, mỗi khi sắp đến dịp lễ, Dung thường chủ động chọn một món đồ tầm trung mình thích, phù hợp với khả năng tài chính của chồng rồi gửi cho anh. "Sau 7 năm kết hôn, tôi không còn háo hức chờ nhận quà 8/3 từ chồng. Ngược lại, tôi chủ động nhắc khéo anh. Cách này giúp tôi có được thứ mình muốn, còn anh ấy cũng đỡ phải đau đầu chọn quà hay tốn tiền mà vẫn sợ không hợp ý vợ", cô cười nói.

Dung cho biết gia đình cô khá coi trọng các dịp lễ, xem tặng quà là cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm của vợ chồng dành cho nhau. Giá trị món quà không quá quan trọng, có thể là mẫu bánh ngọt đang được ưa chuộng, chiếc áo sơ mi công sở đến thỏi son có thương hiệu nhưng không quá đắt. Với cô, đó vừa là cách chồng bày tỏ sự quan tâm, vừa như một lời nhắc nhẹ khi anh quá bận rộn với công việc mà ít để ý đến người phụ nữ của mình.

"Phụ nữ đã vất vả nhiều rồi, theo tôi họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh vào ngày lễ. Việc chủ động nhắc chồng không phải để đòi hỏi, mà đơn giản là giúp anh ấy hiểu mình mong muốn điều gì. Tôi cũng muốn chồng làm gương để các con hiểu rằng phụ nữ trong gia đình cần được quan tâm và trân trọng", Dung nói.

Minh Huyền, 39 tuổi, đã kết hôn 10 năm và có hai con, cũng không còn chờ đến ngày 8/3 để nhận quà từ chồng. Không chọn món quà vật chất như Dung, Huyền ưu tiên một món quà tinh thần nhưng thiết thực. Hai tuần trước, cô chủ động nói với chồng rằng dịp lễ năm nay muốn dành hai ngày cuối tuần đi chơi cùng nhóm bạn thân ở Mộc Châu, đồng thời báo trước để anh sắp xếp công việc ở nhà cùng các con.

Huyền kể khi cô vừa đề nghị, chồng đã ủng hộ ngay. "Anh bảo tôi cứ yên tâm đi chơi, việc nhà và các con đã có anh lo. Thậm chí anh còn nhắc tôi tranh thủ nghỉ ngơi, tận hưởng thời gian với bạn bè cho thoải mái vì bình thường tôi đã bận rộn với công việc và gia đình rồi", cô kể.

Sự sẻ chia, đồng hành trong cuộc sống gia đình được nhiều người chú trọng hơn khi đã kết hôn nhiều năm.

Huyền cho hay chồng phụ trách mảng kỹ thuật ở công ty nên khá bận rộn. Thường ngày anh đi làm về muộn, có thời điểm còn phải làm cả cuối tuần nên việc nhà và chăm sóc các con phần lớn do cô đảm nhiệm. Vì thế, trước khi nói ra mong muốn này, cô cũng có chút ngần ngại.

"Tôi bất ngờ khi anh đồng ý ngay, còn động viên tôi nên biến nó thành thông lệ. Thật ra tôi không cần một món quà cụ thể nào, đôi lúc chỉ cần được nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè để tái tạo năng lượng. Sau nhiều năm kết hôn, điều quý nhất với tôi có lẽ không phải món quà, mà là sự chia sẻ", cô nói.

Trong khi đó, Thanh Loan, một bà mẹ ba con, cho biết sau 8 năm kết hôn, đặc biệt từ khi có con, cô dần thay đổi quan điểm về việc chồng tặng quà vào các dịp lễ dành cho phụ nữ.

"Chồng tôi vốn là người quan tâm, chu đáo nhưng ít nói, ít thể hiện tình cảm. Bù lại, anh luôn nỗ lực vì gia đình, dành thời gian cho con. Thỉnh thoảng anh cũng bất chợt mua cho tôi những món đồ tôi cần hoặc thấy chúng phù hợp với tôi mà không nhân dịp lễ nào cả. Vì vậy đến ngày 8/3, tôi cũng không có tâm lý chờ đợi quà. Việc anh ấy nhớ và mua cho tôi món đồ mình thích vào một ngày bình thường khiến tôi vui hơn nhiều", Loan nói.

Theo các chuyên gia tâm lý, sự thay đổi này không phải là cá biệt, mà phản ánh sự dịch chuyển trong kỳ vọng của nhiều phụ nữ sau nhiều năm hôn nhân.

Chuyên gia Tâm lý Hoàng Thị Ngọc Duyên, Giám đốc Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam, CN Hoàng Hoa Thám (HCM), cho biết, ở giai đoạn đầu của tình yêu và hôn nhân, quà tặng thường là "ngôn ngữ tình yêu", giúp người phụ nữ cảm nhận sự quan tâm và trân trọng từ nửa kia. Nhưng khi cuộc sống hôn nhân bước vào giai đoạn nhiều trách nhiệm, thói quen tặng quà cũng dần thay đổi.

Trong thực tế, không ít người chồng ngại tặng quà Ngày Phụ nữ vì từng bị vợ chê hoặc tỏ ra không hài lòng khi món quà không đúng ý. Lâu dần, họ chọn đưa tiền hoặc những món quà mang tính vật chất rõ ràng hơn thay vì quà tặng giàu cảm xúc. Sự lặp lại này khiến việc tặng quà dần mất đi ý nghĩa ban đầu và vô tình làm mờ đi giá trị tình cảm vốn có trong hôn nhân.

Tuy nhiên, từ góc độ tâm lý, chuyên gia nhận định trong hôn nhân lâu dài, điều khiến phụ nữ cảm thấy được yêu thương sâu sắc không nằm ở những món quà mang tính biểu tượng, mà ở sự đồng hành, sẻ chia và thấu hiểu trong đời sống hằng ngày. Một bó hoa hay món quà có thể mang lại niềm vui nhất thời, nhưng sự quan tâm thực sự được thể hiện qua những hành động rất đời thường như lắng nghe khi vợ áp lực, chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái hay đơn giản là để ý cảm xúc của nhau.

Chuyên gia Tâm lý Hoàng Thị Ngọc Duyên. Ảnh: NVCC

Chuyên gia nhấn mạnh với những cuộc hôn nhân nhiều năm, các cặp vợ chồng dễ rơi vào trạng thái vô thức khi mặc định tình cảm vẫn còn nên không còn chủ động nuôi dưỡng nó. Nhưng trên thực tế, sự gắn kết không đến từ những hành động lớn lao hiếm hoi mà được nuôi dưỡng bởi những tương tác nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày.

"Những cử chỉ giản dị như dành thời gian riêng cho nhau, cùng trò chuyện, quan tâm đến cảm xúc của bạn đời hay chia sẻ thật lòng về những áp lực trong cuộc sống đều giúp duy trì sự kết nối. Khi vợ chồng vẫn trân trọng nhau từ những điều nhỏ bé như vậy, mối quan hệ sẽ luôn giữ được sự ấm áp và cảm giác mới mẻ", chuyên gia Ngọc Duyên nói.