Đàn ông là tòa lâu đài có nhiều phòng

Là chuyên viên tư vấn nhiều năm, hàng ngày tôi nghe được phụ nữ muốn gì? Họ nói: “Tôi vô cùng chán ngán vì cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Chồng không còn là người bạn đời của tôi nữa. Có lẽ chỉ khi nào nhu cầu của giống đực đòi hỏi thì anh ta mới cần đến vợ. Không bao giờ anh ấy có mặt khi tôi cần. Anh ấy sống cuộc sống như người độc thân. Anh ấy quên là mình có vợ. Anh ấy lịch sự lắng nghe tất cả mỗi người, riêng vợ nói là anh ấy không muốn nghe.Với tôi, người chồng đã trở thành xa lạ, tôi không biết gì về anh ấy nữa. Anh ấy cũng không cần biết tôi sống thế nào”.

Đa số đơn ly hôn do phụ nữ chủ động

Nhiều người vợ nghĩ chẳng thể thay đổi được gì khi họ không hy vọng gì chồng có thể thay đổi. Nhưng khi tiếp xúc với những người chồng của họ, tôi lại nghe được những điều ngược lại. Đàn ông cho rằng làm cho vợ hài lòng là điều vượt ra ngoài khả năng của anh ta. Tôi nhìn những người đàn ông mệt mỏi vì phải nghe những lời chê trách của vợ quá nhiều. Phải chăng vai trò đơn giản của những đàn ông trong quá khứ đã được thay thế bởi vai trò phức tạp hơn nhiều?

Thời chiến tranh chẳng hạn, đàn ông chỉ việc nhập ngũ là hoàn hảo rồi. Mọi việc ở nhà phó thác hết cho vợ. Còn bây giờ thế nào? Hỏi có anh nào không bị vợ kêu ca. Họ kết luận phụ nữ sinh ra để than phiền về chồng và đàn ông muốn được yên thân chỉ còn cách có tai như điếc. Đã thế vợ còn so sánh chồng với những đàn ông khác. Vậy họ cứ thử đi. Không làm gì có người đàn ông lý tưởng đâu. Anh say mê sự nghiệp thì vợ kêu là đi suốt ngày, có chồng cũng như không. Anh tan sở phóng vội về nhà lo cơm nước, lau nhà, rửa bát thì lại bị kêu là quẩn quanh xó bếp, không có chí tiến thủ.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là rất ít phụ nữ than phiền chồng phạm những tội nặng như cờ bạc, nghiện hút, bạo hành … Đến lúc ra tòa có những đàn ông vẫn không hiểu vì sao vợ đòi ly hôn? Lẽ nào phụ nữ bỏ chồng chỉ vì anh ta ra khỏi nhà quá nhiều hay không nói chuyện với vợ?

Vậy đàn ông phải làm gì trước làn sóng ly hôn không ngừng gia tăng trên thế giới chứ không riêng một quốc gia nào. Các chuyên gia tâm lý gia đình ở khắp nơi đưa ra nhiều giải pháp và dưới đây là một trong số đó đã được ứng dụng vào thực tế và thu được những kết quả rất khả quan.

Đàn ông là ngôi nhà có nhiều phòng

Trong ngôi nhà đó mỗi phòng có một chức năng riêng của nó. Một phòng dành cho công việc. Một phòng cho bạn bè. Một phòng cho bóng đá. Một phòng cho con cái và một phòng cho … vợ anh ta! Hàng ngày anh ta phải sống trong từng ấy căn phòng và thể hiện vai trò của mình. Khi ở phòng nào, anh ta tập trung vào vai trò đó.

Với chức năng nào anh ta cũng hết mình, không nghĩ gì tới những cái khác. Vợ chỉ là một trong số những phòng này. Khi ở trong đó, anh ta đáp ứng mọi nhu cầu của vợ. Hóa ra các bà vợ bất mãn vì họ chỉ là một trong số những phòng ấy, trong khi họ muốn là cả ngôi nhà, không chừa lại dù chỉ một góc. Không được như vậy họ chán nản và thất vọng.

Từ lâu John Gray đã xuất bản cuốn sách “Đàn ông Sao Hỏa, đàn bà Sao Kim”. Hai giới đó không bao giờ giống nhau cả. Nếu đàn bà coi gia đình, chồng con là quan trọng nhất, đi đâu cũng nhanh chóng trở về thì đàn ông lại tìm vui ở bên ngoài là chính. Đó là điều phụ nữ ngày nay không chấp nhận. Thay đổi anh ta chăng? Đó là điều không tưởng. Chẳng còn giải pháp nào khác hơn là chia tay tìm cuộc sống khác. Và thế là tỷ lệ ly hôn cứ gia tằng...

Có cách gì để vợ hiểu chồng?

Lời khuyên của nhà tâm lý là đàn ông hãy mời vợ vào thăm các căn phòng trong ngôi nhà của mình. Khi vợ hiểu cuộc sống của chồng là như thế, họ sẽ nhận ra vị trí của mình vẫn là bà hoàng trong tòa lâu đài đó. Họ có thể tham gia vào mọi hoạt động của chồng nếu họ muốn, không có cái gì bí mật cả.

Bạn hãy làm ngay đi. Vợ bạn sẽ hiểu thế nào là cuộc sống của người đàn ông. Trái lại chồng cũng biết vì sao vợ họ không hạnh phúc. Có phải vì ngôi nhà của mình nhiều phòng quá mà phòng của vợ lại bé tẹo. Họ muốn rời bỏ ngôi nhà của bạn là đúng rồi. Cho nên từ nay món quà bạn có thể tặng vợ không chỉ là hoa, là tiền mà có thứ còn quý hơn hoa, hơn tiền đó là thời gian dành cho vợ, là chuyện trò để hiểu nhau, là vào bếp cùng vợ mỗi khi có thể. Những điều đó có vượt quá khả năng của bạn không? Tôi nghĩ là người đàn ông nào đọc xong bài viết này cũng làm được và vợ sẽ yêu chồng hơn bao giờ hết.

