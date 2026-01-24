Đàn ông 31 tuổi chưa vợ, không tiền và tôi cũng mất dần động lực

31 tuổi, tôi vừa nghỉ việc cách đây 5 tháng, số tiền tiết kiệm được cũng chỉ vài chục triệu, tôi cũng đã tiêu gần hết cho những chuyến đi phượt trong những tháng qua. Tôi nghỉ việc vì cảm thấy công việc nhàm chán, ngày nào cũng lặp lại như vậy, tôi muốn tìm điều gì đó mới mẻ, nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Trong thời gian nghỉ việc, tôi cũng đã tìm qua một vài công việc nhưng nhận thấy bản thân không thực sự phù hợp nên quyết định gác lại tất cả để nghỉ ngơi một thời gian. Thế rồi cũng đã 5 tháng trôi qua. Tôi sống vật vờ ở Hà Nội trong căn phòng trọ nhỏ, thi thoảng buồn lại xách ba lô đi phượt. Bạn bè thường khuyên tôi nên chịu khó làm ăn, còn tính chuyện tương lai, lập gia đình. Thế nhưng tôi thấy chuyện ấy xa vời quá. Nói thật tầm này tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, đến bản thân mình tôi còn chưa lo được thì sao dám lấy vợ.

Nhìn bạn bè xung quanh đã đều an ổn với cuộc sống riêng, có đôi lúc tôi cũng chạnh lòng, nghĩ mình cần phấn đấu hơn, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng chán nản với những việc đang làm. Tôi không biết mình muốn gì, nên làm gì lúc này, càng lúc tôi càng cảm thấy vô định, trống rỗng nhưng cũng chẳng có áp lực, hay động lực để phấn đấu. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này.