Đám cưới của cô gái và anh trai người hiến gan cứu mình

Chiều tối 26/9, Brooklyn Dotson bước vào lễ đường bên hồ Cumberland, bang Kentucky, để làm lễ cưới với người đàn ông cô yêu. Trong ngày trọng đại, cô không quên cậu bé đã góp phần giúp đám cưới này thành hiện thực - Michael Waters, em trai chú rể Noah Waters.

"Tôi muốn tri ân Michael vì em đã cứu sống tôi", Brooklyn, 24 tuổi, nói. "Em mới 10 tuổi nhưng thực sự luôn muốn giúp đỡ người khác. Quyết định của ai đó có thể làm thay đổi sâu sắc cuộc đời một người khác".

Năm 2003, khi Brooklyn chưa đầy 20 tháng tuổi, các bác sĩ thông báo với gia đình rằng cô bé cần ghép gan để duy trì sự sống. Brooklyn mắc chứng thiếu hụt alpha-1 antitrypsin, một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cơ thể không sản xuất đủ một loại protein thiết yếu, dẫn đến tổn thương nội tạng theo thời gian.

Brooklyn Dotson và Noah Waters lúc còn nhỏ, khoảng năm 2006. Ảnh: People

Một cuộc gọi sau đó đã làm thay đổi cuộc đời cô bé. Michael, cậu bé 10 tuổi sống ở Clayton, bang Ohio, bị ôtô tông tử vong khi đang chơi tại nhà một người bạn. Trước đó, cậu từng nói với bố về mong muốn hiến tạng nếu có điều không may xảy đến.

"Michael đã có những dự định cho cuộc đời mình", Noah, hiện 28 tuổi, nói. "Từ bé, em đã biết mình muốn làm những điều tốt đẹp".

Ngày 30/12/2003, Brooklyn được ghép gan thành công tại Bệnh viện Nhi Cincinnati, Mỹ. Chưa đầy hai năm sau, nghĩa cử của Michael trở thành sợi dây kết nối hai gia đình. Mẹ Michael chủ động liên hệ với gia đình người nhận gan thông qua tổ chức hiến tạng, và mẹ Brooklyn đã hồi âm. Sợi dây liên kết giữa họ cứ thế được nối dài.

Brooklyn và Noah từng là những đứa trẻ tinh nghịch, thích chơi cùng nhau trong các cuộc gặp mỗi năm của hai gia đình, khi Brooklyn đến khám định kỳ để kiểm tra tình trạng lá gan. Theo thời gian, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm, dù hai người sống cách nhau gần 5 giờ di chuyển, thuộc hai bang khác nhau.

"Chúng tôi luôn coi nhau như một đại gia đình", Brooklyn nói.

Noah Waters và Brooklyn Dotson đính hôn vào đêm Giáng sinh năm 2025. Ảnh: People

Noah đùa rằng anh là người rung động trước, từ khi còn ở tuổi thiếu niên,trong khi Brooklyn phải mất khoảng 10 năm mới nhận ra tình cảm của mình. "Mỗi lần tôi độc thân thì anh ấy lại có bạn gái. Còn khi anh ấy độc thân thì tôi lại có bạn trai", cô kể.

Dù vậy, tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó. "Chúng tôi có thể gọi video suốt 8 tiếng mỗi ngày, thậm chí lâu hơn", Brooklyn nhớ lại. "Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, chúng tôi vẫn có thể khiến nhau bật cười. Cả hai luôn có mặt khi người kia cần".

Hai tháng sau khi bắt đầu hẹn hò, Brooklyn, nhân viên hỗ trợ trực tiếp người cần chăm sóc, chuyển đến sống cùng Noah ở thành phố Dayton vào tháng 7/2025. Tháng 2 năm nay, sau bữa tối đêm Giáng sinh, Noah bất ngờ ngỏ lời cầu hôn.

"Định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi nghĩ Michael và Chúa cũng góp phần trong chuyện tình này", Brooklyn nói.

Đám cưới của họ diễn ra với sự tham dự của 110 khách mời. Noah mô tả buổi lễ tràn ngập "tình yêu chân thành và cảm xúc mãnh liệt, khiến cô khóc suốt vì hạnh phúc".

Một trong số các khách mời cũng từng được ghép tim của Michael. Đây là lần đầu tiên gia đình Waters gặp trực tiếp người đàn ông này.

Đôi uyên ương trong ngày trọng đại cuối tháng 9. Ảnh: Hallie Martin

Trước khi hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể tưởng nhớ Michael và những người thân yêu đã qua đời bằng ca khúc Save You a Seat của Alex Warren. Một chiếc bàn đặc biệt cũng được bố trí để đặt ảnh của họ.

Noah cho biết gần 23 năm sau khi em trai qua đời, anh không thể ngờ rằng sự mất mát ấy lại dẫn đến chuyện tình đẹp như ngày hôm nay.

"Tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu và cả hai phải trải qua một chặng đường dài mới có được ngày hôm nay", anh nói về vợ. "Cuộc sống có thể đưa bạn đến những nơi không ngờ tới. Đôi khi, bạn chỉ cần tiếp tục bước đi và xem hành trình ấy sẽ dẫn mình đến đâu".

Brooklyn cũng đồng tình, nói rằng: "Dù đã trải qua nhiều thử thách, chúng tôi vẫn luôn có cảm giác như định mệnh khiến cả hai tìm về bên nhau".