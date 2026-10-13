Hà Còi cầu hôn Meichan trên máy bay

Ngày 12/10, Hà Còi tiết lộ loạt ảnh kèm thông báo cầu hôn thành công nhà sáng tạo nội dung Meichan. Anh bày tỏ việc hỏi cưới bạn gái trên bầu trời Florida là điều từng vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Và em đã đồng ý! Mình đã làm được!", phi công viết trên trang cá nhân.

Meichan khoe nhẫn đính hôn trên máy bay. Ảnh: NCVV

Hà Còi nói anh vừa vui vừa xúc động khi chọn ảnh đăng bài, cảm giác như xem lại thước phim về hành trình hơn hai năm của cả hai. Với anh, đây là những bức ảnh yêu thích nhất bởi khoảnh khắc và câu chuyện phía sau, thay vì vẻ đẹp của từng tấm hình.

Phi công cảm ơn bạn gái vì luôn mạnh mẽ, tích cực và đồng hành cùng mình. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn với gia đình, bạn bè đã ở bên ủng hộ cả hai, khép lại bài đăng bằng lời nhắn: "Cưới thôi!".

Chia sẻ với Ngôi Sao, đại diện Meichan xác nhận cả hai đã đồng hành hơn hai năm. Hiện, hai người chưa muốn tiết lộ thêm về chuyện tình cảm hay kế hoạch tiếp theo.

Trước khi công bố tin đính hôn, Hà Còi và Meichan từng vướng nghi vấn hẹn hò qua những lần xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai khá kín tiếng về mối quan hệ. Trong một chia sẻ năm 2025, Hà Còi giải thích chuyện tình cảm thuộc về đời sống cá nhân, anh chưa muốn công khai chứ không có ý giấu giếm.

Đôi Gen Z đã có hai năm hẹn hò. Ảnh: NVCC

Hà Còi tên thật Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, được biết đến với công việc phi công và các video về nghề bay, cuộc sống thường ngày. Anh thu hút chú ý trên TikTok từ năm 2024, gây thiện cảm bởi cách trò chuyện gần gũi, hài hước. Tài khoản Instagram của anh hiện có khoảng 248.000 người theo dõi. Trước khi theo nghề bay, Hà Còi từng học một học kỳ tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, anh chuyển hướng sang phi công chuyên nghiệp, trải qua ba năm học, trong đó có một năm tại Mỹ. Khi trở về Việt Nam, anh tiếp tục học và bay tập sự trước khi làm cơ phó.

Meichan tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000. Cô là nhà sáng tạo nội dung, được khán giả biết đến qua những video về học tập, cuộc sống du học và sinh hoạt thường ngày. Meichan hiện có khoảng 680.000 người theo dõi trên Instagram.

Cô từng học chuyên Anh tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó nhận học bổng toàn phần ngành Truyền thông tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Trong thời gian du học, Meichan vừa xây dựng kênh YouTube cá nhân, vừa có cơ hội tham gia các êkíp sản xuất nội dung giải trí. Cô từng hỗ trợ dự án video Lilifilm của Lisa, thành viên Blackpink, cùng các dự án có Hyomin của T-ara và Chanyeol của EXO. Những trải nghiệm học tập, làm việc tại Hàn Quốc cũng trở thành chất liệu cho các nội dung cô chia sẻ với người theo dõi.