Cưới xong được đi đâu: Mẹ trẻ 27 tuổi khoe ảnh 4 lần đi đẻ khiến hội chị em vừa buồn cười vừa hoảng hốt

“Cưới xong được đi những đâu?” - dòng trạng thái hài hước kèm hình ảnh tóm tắt hành trình đi đẻ lần lượt 4 bé của bà mẹ 9X nhận được hàng nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội. Nhiều mẹ thấy thích thú nhưng cũng hoảng hốt trước sự đẻ dày của bà mẹ trẻ.

Chị Trần Thu (27 tuổi, Hưng Yên) cho biết, sau khi kết hôn năm 2017, vợ chồng chị đã đón lần lượt 4 đứa con chào đời gồm: Gia Bảo (2018), Gia Linh (2019), Gia Ngân (2020), Gia An (2022).

Ban đầu, chị Thu dự định đám cưới xong hai vợ chồng sẽ “kế hoạch" một thời gian, vừa để ổn định kinh tế, vừa muốn “chơi nốt cho đã". Nhưng sau 1 năm, chị Thu đón con trai đầu lòng trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của cả hai vợ chồng.

Khi bé Gia Bảo được 5 tháng, bà mẹ 9X lại tiếp tục mang thai lần 2.

“Lúc ý mình hoảng lắm, không tin mình có bầu đâu, vì nghĩ kiểu làm sao cơ địa mình nhạy thế được? Ngày hôm đó mình mua 23 chục que thử thai mà”, chị Thu nhớ lại.

Biết vỡ kế hoạch, chồng chị Thu vừa vui vừa lo lắng. “Từ lần báo mang bầu tập 2 anh còn ngạc nhiên, lần 3, 4 thì không còn cảm xúc nữa rồi. Vì một phần lo cho sức khoẻ của vợ, thêm nữa đẻ mau quá cũng không chăm sát sao các bé được”, mẹ bỉm tiết lộ.

Cả 4 bé chị Thu đều sinh thường. Hành trình thai kỳ của mẹ bầu Hưng Yên khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên lần mang bầu thứ 4, chị Thu bị giãn tĩnh mạch, nếu đứng lâu sẽ có hiện tượng nhức mỏi, tím chân. Hơn nữa khi mang bầu, bụng to, áp lực đè xuống nên lại càng thấy nặng nề hơn. Rất may chị Thu đã điều trị thuốc kịp thời nên mẹ lẫn con đều “hạ cánh an toàn".

4 con lần lượt chào đời. (Ảnh: NVCC)

Chị Thu bộc bạch: “Quá trình mang bầu mình trộm vía không ốm nghén, cảm thấy khá khoẻ. Vì vừa mang bầu bạn thứ 2 mình vẫn chăm bé đầu, mang bầu bạn thứ 3 lại chăm luôn cả hai bạn trước. Thực ra bác sĩ cũng có cảnh báo sinh liền tù tì như vậy không tốt cho sức khoẻ của mẹ và bé, nhưng cơ địa của mình nên mình hiểu. Sức khoẻ của mình, tự cảm nhận, nếu thấy vẫn ổn thì không sao".

Khủng hoảng chăm con

Vì sinh các bé sát nhau nên suốt quá trình ở cữ, chị Thu phải “viện trợ” sự giúp đỡ từ ông bà nội ngoại. Mẹ bỉm 9X bỏ túi nhiều bài học, kinh nghiệm trong quá trình dưỡng thai, chăm các bé.

“Mình rút ra nhiều kinh nghiệm chăm con hơn, đỡ mất sức hơn. Bạn đầu mình uống sữa bầu, nhưng các bạn sau mình chỉ uống sữa tươi. Mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm, hạn chế đồ ngọt. Mình không bị tiểu đường thai kỳ nhưng bác sĩ khuyên hạn chế vì các bé khá nặng. Bạn đầu tiên 4kg, bạn thứ 2, thứ 3 cũng hơn 3kg, bé thứ 4 là 3,8kg”, chị Thu cho hay.

Hiện chị Thu đang làm kế toán, còn chồng làm quản lý cho một cửa hàng. Nuôi cùng lúc 4 con mọn, cả hai vợ chồng không quá áp lực về chuyện kinh tế song lại cảm thấy khủng hoảng trong hành trình nuôi dạy con.

3 bé lớn nhà vợ chồng chị đã đi học mẫu giáo. (Ảnh: NVCC)

Hiện 3 bé lớn đã đi học mẫu giáo, tan học sẽ được ông bà nội đón. Chị Thu đi làm sẽ về cho các con ăn uống, tắm rửa rồi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng.

“Các con vẫn còn bé, chưa biết nhường nhịn nhau nên chí choé suốt ngày. Chưa kể chuyện ăn uống cũng phức tạp. Mình thường cho các con ăn cùng một lúc, 3 anh chị lớn thì tự xúc, còn bạn bé ăn cháo thì mẹ sẽ hỗ trợ”, chị Thu tiết lộ.

Chia sẻ về bí quyết dạy con, bà mẹ Hưng Yên nói, chị không áp đặt quá nhiều với các bé mà chỉ mong các con rèn được tính tự lập, ngoan ngoãn, vậy là đủ!

Bà mẹ 4 con về dáng rất nhanh sau nhiều lần sinh nở.

