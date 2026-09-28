Cuộc sống tuổi 30 của công chúa kín tiếng nhất Jordan

Công chúa Iman của Jordan đón tuổi 30 ngày 27/9, chỉ vài tuần sau khi sinh đôi hai con gái Talia và Rania. Là con gái của Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania, cô từ lâu được biết đến với cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng hơn các anh chị em trong hoàng gia Jordan.

Công chúa Jordan bên mẹ, Hoàng hậu Jordan. Ảnh: Instagram

Iman là con thứ hai trong bốn người con của vợ chồng Vua Jordan, sau Thái tử Hussein và trước Công chúa Salma cùng Hoàng tử Hashem. Trong khi Thái tử Hussein thường xuyên đảm nhận các hoạt động hoàng gia với tư cách người thừa kế ngai vàng, Iman hiếm khi tham dự các sự kiện chính thức.

Trước khi lập gia đình, cô thỉnh thoảng đồng hành cùng Hoàng hậu Rania trong những hoạt động liên quan đến phụ nữ Jordan. Ngoài những dịp như vậy và các sự kiện gia đình, Iman gần như giữ cuộc sống riêng tư khỏi sự chú ý của truyền thông.

Công chúa Iman tròn 30 tuổi ngày 27/9. Ảnh: Instagram

Iman từng theo học tại Học viện Quốc tế Amman và đặc biệt yêu thích cưỡi ngựa. Sau đó, cô sang Mỹ học xã hội học tại Đại học Georgetown ở Washington, trước khi tiếp tục theo học tại Parsons School of Design ở New York.

Tại New York, Iman gặp Jameel Alexander Thermiotis, doanh nhân tài chính sinh năm 1994 tại Caracas, Venezuela, trong một gia đình có nguồn gốc Hy Lạp. Hai người công khai đính hôn vào tháng 7/2022 và tổ chức hôn lễ tại Cung điện Beit Al Urdun, nơi ở của Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania, ngày 12/3/2023.

Đây là đám cưới đầu tiên trong số bốn người con của Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania. Hôn lễ chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng có nhiều chi tiết mang ý nghĩa gia đình. Iman đội chiếc vương miện từng thuộc về bà nội, Công chúa Muna, trong ngày trọng đại.

Công chúa Iman và chồng, Jameel Alexander Thermiotis. Ảnh: Instagram

Hôn lễ của Công chúa Iman hồi tháng 3/2023. Ảnh: Instagram

Sau đám cưới, Iman tiếp tục duy trì cuộc sống thầm lặng. Tháng 2/2025, cô sinh con gái đầu lòng Amina, đưa Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania lần đầu lên chức ông bà. Việc mang thai và sinh con của Iman cũng được giữ kín cho đến những tuần cuối. Đầu tháng 7 năm nay, Hoàng hậu Rania mới công bố tin con gái mang thai lần hai bằng một bức ảnh cho thấy bụng bầu của Iman đã lớn.

Ngày 14/8, hoàng gia Jordan thông báo Iman sinh đôi bé gái. Một ngày sau, tên của hai em bé được công bố là Talia và Rania. Trong đó, Rania là tên được đặt theo tên bà ngoại, Hoàng hậu Jordan.

Vua và Hoàng hậu Jordan bế hai cháu ngoại sinh đôi, con của Công chúa Jordan. Ảnh: Instagram

Sự ra đời của hai bé đưa số con của Iman và Jameel lên ba chỉ trong khoảng một năm rưỡi. Amina từ con gái duy nhất trở thành chị cả của hai em sinh đôi, còn Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania có thêm hai cháu gái, nâng tổng số cháu lên bốn.

Tuổi 30 cũng đánh dấu một giai đoạn mới của Iman. Từ một công chúa thường đứng sau ánh đèn của hoàng gia Jordan, cô hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ với chồng và ba con gái.

Công chúa Iman sau khi sinh đôi hai con gái hồi tháng 8. Ảnh: Instagram