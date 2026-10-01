Giáo sư 72 tuổi gây tranh cãi khi tuyên bố 1/3 người trẻ không phù hợp để kết hôn

Lương Vĩnh An, 72 tuổi, là giáo sư ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải. Ông trở thành tiếng nói đáng chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút gần 1 triệu người theo dõi nhờ những chia sẻ thẳng thắn về văn hóa giới trẻ, các mối quan hệ và những thay đổi trong xã hội.

Những phát biểu trên xuất phát từ một cuộc phỏng vấn cách đây 3 năm, vừa được chia sẻ lại trên mạng.

“Ít nhất 1/3 số người không phù hợp để kết hôn, bởi hôn nhân đòi hỏi khả năng quan tâm và hy sinh vì một người khác”, ông Lương nói.

Những nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn lối sống độc lập, thúc đẩy sự phát triển của “nền kinh tế độc thân”, từ ăn uống một mình, các dịch vụ đáp ứng nhu cầu đồng hành về mặt cảm xúc đến tiêu dùng liên quan đến thú cưng.

Giáo sư Đại học Phúc Đán gây tranh luận khi cho rằng ít nhất 1/3 người trẻ “không phù hợp để kết hôn”. Ảnh minh họa: Shutterstock

Ông Lương cho rằng hôn nhân đòi hỏi cả hai bên phải có sự cam kết và biết thỏa hiệp, đồng thời khuyên người trẻ nên “trưởng thành trước, rồi mới yêu”, bằng cách xây dựng nhận thức rõ ràng hơn về bản thân trước khi bước vào một mối quan hệ.

Những phát biểu được chia sẻ lại nhanh chóng gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một số người đồng tình với quan điểm của ông, cho rằng hôn nhân không nên được xem là một cột mốc bắt buộc trong cuộc đời.

“Cuối cùng cũng có một chuyên gia nói ra điều mà nhiều người đang nghĩ”, một người dùng bình luận, đồng thời cho rằng: “Những người quá đề cao bản thân không nên kết hôn, bởi họ có thể làm tổn thương bạn đời”.

Tuy nhiên, những người khác đặt câu hỏi liệu lập luận của ông có đơn giản hóa một vấn đề phức tạp hay không.

“Một tuyên bố rằng 1/3 số người không phù hợp để kết hôn có phải đang tạo cho những người lựa chọn không kết hôn một ‘tấm vé miễn trừ’, hay chỉ đơn giản là nâng cao tiêu chuẩn đối với hôn nhân?”, một người dùng khác đặt câu hỏi.

Cuộc tranh luận phản ánh những thay đổi rộng hơn trong quan niệm về hôn nhân tại Trung Quốc.

Số liệu chính thức cho thấy số đăng ký kết hôn tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số vụ đăng ký ly hôn tăng 3,9%, lên 1,38 triệu trường hợp.

Chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích kết hôn, trong đó có đơn giản hóa thủ tục đăng ký và các ưu đãi như khám sức khỏe miễn phí, phiếu mua hàng dành cho các cặp đôi mới cưới.

Một số chính quyền địa phương thậm chí đưa dịch vụ đăng ký kết hôn đến những địa điểm khác thường như ngân hàng, trung tâm thương mại và ga tàu điện ngầm nhằm tạo thuận lợi cho các cặp đôi.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các biện pháp này chưa giải quyết được những vấn đề mang tính nền tảng như việc làm thiếu ổn định, chi phí chăm sóc con cái, áp lực nhà ở và cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

Ông Lương từ lâu đã quan tâm đến các vấn đề về tình yêu, giới trẻ và sự phát triển cá nhân. Ông lần đầu thu hút sự chú ý rộng rãi vào năm 2017 sau một bài phát biểu về cách người trẻ nhìn nhận các mối quan hệ tình cảm.

Ông từng mô tả xã hội đương đại đang bước vào một “thời đại hoàng kim của việc độc thân”, cho rằng lựa chọn của người trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có nỗi lo bị tổn thương về tình cảm và những thay đổi trong lối sống như sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào các thiết bị kỹ thuật số.

Dựa trên các tác phẩm văn học và điện ảnh, trong đó có tiểu thuyết Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen, ông Lương cho rằng những mối quan hệ có ý nghĩa thường không xuất hiện từ việc chủ động tìm kiếm mà đến từ quá trình trưởng thành, hiểu rõ bản thân và chín chắn hơn.

Ông thậm chí cho rằng 40 tuổi có thể là độ tuổi phù hợp hơn để tìm kiếm tình yêu, bởi nhiều trải nghiệm sống hơn có thể giúp một người hiểu rõ bản thân hơn.

Tuy nhiên, một số người chỉ trích chỉ ra những hạn chế trong quan điểm của ông khi đề cập đến sự phức tạp của các mối quan hệ ngoài đời thực.

“Mối quan hệ được mô tả trong các tác phẩm văn học và điện ảnh mà ông viện dẫn thường mang tính lý tưởng hóa, không phản ánh đầy đủ những thực tế phức tạp liên quan đến áp lực kinh tế, trách nhiệm gia đình và vấn đề giới”, một người nhận xét.