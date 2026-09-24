Cuộc sống người đàn ông từng lấy chồng hơn 54 tuổi

Florin Marin hiện có gần 50.000 người theo dõi trên TikTok, thường đăng hình ảnh từ những chuyến du lịch, khoang hạng thương gia, khách sạn sang trọng hay các món đồ hiệu. Marin nói anh "không tiêu một xu" của mình cho những chuyến đi và quần áo đắt tiền, bởi các khoản này được hai người đàn ông chu cấp.

Marin quen Giovanni Messina,53 tuổi, doanh nhân khách sạn người Đức gốc Italy hai năm trước, anh cho biết họ có mối quan hệ mở. Tháng 5 năm nay, khi tham dự một bữa tiệc tại Tây Ban Nha, anh quen doanh nhân Bulgaria khoảng 50 tuổi trên một chuyến du thuyền. Messina đôi lúc ghen và có cảm giác cạnh tranh với người mới, song vẫn tiếp tục mối quan hệ với Marin.

6 năm sau khi chồng qua đời, Florin được hưởng thừa kế trị giá khoảng 250.000 bảng Anh. Ảnh: IG

Florin Marin được truyền thông Anh biết đến từ năm 2017 nhờ cuộc hôn nhân chênh lệch 54 tuổi với Philip Clements, cựu mục sư. Hai người quen nhau qua ứng dụng hẹn hò Grindr năm 2015. Khi ấy Marin khoảng 22 tuổi, còn Clements khoảng 76 tuổi. Đến tháng 4/2017, họ kết hôn tại Anh, lúc Marin 24 tuổi và Clements 78 tuổi. Báo Romania Adevărul khi đó cũng đưa tin về đám cưới và kế hoạch chuyển tới Bucharest của hai người.

Clements từng phục vụ trong Giáo hội Anh khoảng 50 năm trước khi nghỉ hưu. Sau khi kết hôn, ông bán căn nhà ở Sandwich, hạt Kent, với giá 215.000 bảng, dùng tiền mua căn hộ tại Bucharest để sống cùng Marin và sau đó chuyển quyền sở hữu bất động sản cho người chồng trẻ.

Marin và Clements năm 2020. Ảnh: IG

Cuộc hôn nhân từng rạn nứt chỉ vài tháng sau đám cưới. Clements trở lại Anh, trong khi căn hộ tại Romania vẫn đứng tên Marin. Năm 2018, hai người nối lại quan hệ và sau đó tiếp tục sống cùng nhau. Marin từng nói với Daily Mail rằng trong 5 năm bên nhau, anh và Clements đã tiêu tổng cộng khoảng một triệu bảng Anh. Người thân của Clements nhiều lần chỉ trích Marin, cho rằng anh đến với cựu mục sư vì tiền nhưng anh luôn phủ nhận.

Ngày 31/5/2020, Clements qua đời tại bệnh viện ở Bucharest, hưởng thọ 81 tuổi. Marin khi đó 27 tuổi. Theo The Sun, Marin là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá khoảng 150.000 bảng. Anh cũng sở hữu căn nhà trị giá khoảng 100.000 bảng đã được Clements chuyển sang tên trước khi mất.

Ngoài số tài sản trên, Marin còn được hưởng khoảng 2.000 bảng mỗi tháng trọn đời từ chế độ hưu trí của Clements dành cho người thân.

Sau khi Clements qua đời, Marin có mối quan hệ với doanh nhân Tây Ban Nha Jeronimo Jesus de Vega và từng đính hôn. Hai người chia tay năm 2022. Sau đó, Marin quen Giovanni Messina qua ứng dụng Planet Romeo rồi chuyển tới Baden, Đức, sống cùng doanh nhân khách sạn này.

Anh có mối quan hệ mở với bạn trai hiện tại, doanh nhân Giovanni Messina. Ảnh: IG

Marin hiện vẫn giữ nhiều kỷ vật của Clements trong căn nhà ở Romania, gồm một bức chân dung lớn, chiếc ghế bành và cây gậy của người chồng quá cố. Anh cho biết không còn liên lạc với hai người anh của Clements nhưng vẫn thường nghĩ đến chồng cũ.

"Ông ấy đã đảm bảo cuộc sống của tôi, làm mọi thứ để tôi được hạnh phúc", Marin nói.