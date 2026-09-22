Cụ bà 65 tuổi dùng AI giả mạo bác sĩ hẹn hò qua mạng, lừa đảo 25.000 USD

Liu Hui, cư dân thành phố Thượng Hải, quen người phụ nữ tên Yu Xiuzhen trên mạng xã hội vào năm 2021. Yu khi đó nhận mình 29 tuổi, là bác sĩ tại một bệnh viện danh tiếng ở Thượng Hải. Yu còn tuyên bố có tiếng nói trong các dự án xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất của bệnh viện.

Trong 5 năm qua, Yu thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân, đăng gần 7.000 video và thu hút 10.000 người theo dõi.

Là một nhà thầu xây dựng, Liu tin Yu có thể giúp mình giành được các hợp đồng nên chủ động theo đuổi cô.

Diện mạo trẻ trung, xinh đẹp của "nữ bác sĩ" trước khi bị phát hiện là được dựng bởi AI. Ảnh: World Journal

Dù cả hai sống cùng thành phố, Yu nhiều lần viện lý do mẹ phản đối, không thể gặp mặt Liu. Cô nói hai người chỉ có thể gặp nhau nếu Liu chuẩn bị sính lễ 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD) và mua nhà tại Thượng Hải.

Trong 5 tháng, Liu chuyển cho Yu tổng cộng 170.000 nhân dân tệ dù cả hai chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Tuy nhiên, Yu vẫn thỉnh thoảng từ chối cuộc gọi video của bạn trai, lấy lý do mẹ đang ở bên. Cô cũng không xúc tiến các dự án xây dựng như đã hứa với Liu. Nghi ngờ có điều bất thường, Liu trình báo cảnh sát.

Liu Hui ngớ người khi biết mình bị lừa.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được Yu là kẻ lừa đảo, thực tế sinh năm 1961, hiện đã 65 tuổi. Yu không có bất kỳ bằng cấp y khoa nào, chỉ làm lao công tại một bệnh viện. Tài khoản nhận tiền cũng được đăng ký dưới tên một người đàn ông khác.

Kiểm tra các video của Yu, cảnh sát phát hiện một số video có dòng chữ nhỏ: "Nội dung này được tạo bằng AI".

Cảnh sát xác định Yu dùng AI để chỉnh sửa ngoại hình, dựng hình ảnh một nữ bác sĩ trẻ, xinh đẹp bằng cách ghép các bối cảnh. Có lúc, Yu còn đóng giả là người mẹ để khiến Liu tin rằng bà phản đối mối quan hệ của họ.

Liu cho biết anh chưa bao giờ để ý dòng chữ nhỏ trên các video và cũng không hiểu về AI.

Theo cảnh sát, Yu đã dùng số tiền lừa được để phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da và mua quần áo. Yu từng có tiền án về tội lừa đảo và bị phạt 4 năm tù vào năm 2009.

Yu bị bắt và điều tra sau khi lừa số tiền 170.000 nhân dân tệ của Liu. Ảnh: World Journal

Cảnh sát công bố vụ việc để cảnh báo người dân về hình thức lừa tình qua mạng mới có sự hỗ trợ của AI. Theo Bộ Công an Trung Quốc, hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) liên quan đến các vụ lừa đảo qua viễn thông và mạng Internet trên cả nước trong nửa đầu năm ngoái.

Chỉ trong quý I năm ngoái, số vụ lừa đảo sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt và giả giọng bằng AI tăng 45%.

Một người dùng mạng bình luận: "Người phụ nữ này 65 tuổi mà dùng AI còn giỏi hơn tôi, một người 35 tuổi". Người khác thì nhận định: "Liu mắc bẫy một phần vì quá ham những cơ hội làm ăn mà người phụ nữ này hứa hẹn".