Công chúa Eugenie bị 'đào lại' quá khứ thác loạn

Dư luận Anh gần đây xôn xao khi những câu chuyện về thời trẻ nổi loạn của Công chúa Eugenie bị "đào lại". Từ hình ảnh tiệc tùng quá đà đến các mối quan hệ tình cảm gây tranh cãi, tất cả góp phần định hình biệt danh "công chúa hoang dã" từng gắn với cô.

Eugenie và Kate từng cùng theo học tại Marlborough College - một trong những trường nội trú danh giá bậc nhất nước Anh. Tuy nhiên, nếu Kate được nhớ đến là học sinh chăm chỉ, nổi bật trong thể thao và dần trở thành hình mẫu chuẩn mực, thì Eugenie lại gây chú ý vì những hành vi bốc đồng.

Một trong những khoảnh khắc bốc đồng của Công chúa Eugenie thời trẻ. Ảnh: UK Press

Một trong những bê bối gây sốc nhất là việc Eugenie cùng nhóm bạn bị phát hiện khỏa thân "vui đùa" trong khuôn viên trường sau một đêm say xỉn. Dù được giải thích chỉ là trò nghịch ngợm cuối khóa, sự việc vẫn khiến hình ảnh hoàng gia bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sau khi rời trường, lối sống tiệc tùng của cháu gái Nữ hoàng Elizabeth II tiếp tục leo thang. Cô thường xuyên xuất hiện tại các hộp đêm đình đám ở London, lui tới những địa điểm ăn chơi xa xỉ và gắn liền với các mối tình cùng những trai hư tai tiếng trong giới thượng lưu.

Không ít lần Eugenie khiến dư luận sửng sốt khi bị cho là xuất hiện tại các câu lạc bộ nhạy cảm, thậm chí có hành động gây tranh cãi như đòi múa cột trên sân khấu. Những câu chuyện này, dù đã xảy ra nhiều năm trước, vẫn liên tục bị nhắc lại mỗi khi tên tuổi cô xuất hiện trên truyền thông.

Công chúa Eugenie với gu thời trang nổi bật thời đi học. Ảnh: DAR

Theo chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams, chính quá khứ nhiều thị phi và phong cách sống phóng khoáng là lý do khiến Kate - người luôn tuân thủ chuẩn mực - không tìm thấy sự đồng điệu với Eugenie.

Khác với em họ, vợ của Thân vương William luôn xây dựng hình ảnh kín đáo, thanh lịch và gần như không vướng bê bối. Sự đối lập này càng rõ rệt khi Kate từng bước trở thành biểu tượng chuẩn mực của hoàng gia Anh.

Bên cạnh đó, việc Eugenie có mối quan hệ thân thiết với Hoàng tử Harry cũng được cho là khiến khoảng cách giữa cô và vợ chồng William - Kate thêm rõ ràng trong bối cảnh nội bộ hoàng gia tồn tại nhiều rạn nứt.

Hiện tại, Eugenie đã có cuộc sống ổn định bên chồng Jack Brooksbank và hai con nhỏ. Dù hình ảnh đã phần nào "hạ nhiệt", quá khứ ồn ào vẫn như cái bóng khó xóa, tiếp tục ảnh hưởng đến cách công chúng và cả các thành viên hoàng gia nhìn nhận cô.