Cô gái ung thư tự chọn di ảnh, gõ điếu văn trước khi qua đời

Xia Xia, blogger nổi tiếng Trung Quốc được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Miracle Xia Xia", qua đời tại một bệnh viện ở Thượng Hải hôm 27/10 ở tuổi 23 sau 5 năm kiên cường chống chọi với bệnh ung thư xương, theo SCMP. Video trên tài khoản Miracle Xia Xia ghi lại hình ảnh cô tự tay chọn ảnh thờ, chỉnh sang màu đen trắng và gõ lời điếu văn cho chính mình trên điện thoại.

Trong lời từ biệt, cô gửi lời xin lỗi đến những người theo dõi vì đã trở thành "kẻ đào ngũ" trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Xia Xia bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự giúp đỡ và yêu thương của mọi người suốt 5 năm qua, đồng thời nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp khi từng được ngắm biển, chinh phục núi Thái Sơn và thưởng ngoạn những mùa hoa ở Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Cô cũng an ủi những người bạn trên mạng rằng nơi mình yên nghỉ sẽ là một nơi "ngập tràn cây xanh, hoa cỏ bao quanh, không còn đau đớn hay phiền lụy". Những lời nhắn nhủ cuối cùng này làm lay động hàng triệu trái tim, khiến cộng đồng mạng đồng loạt gửi lời tri ân và tưởng nhớ cô.

Xia Xia tên thật là Xia Jinhe, quê ở tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc. Năm 18 tuổi, ngay trước kỳ thi đại học, cô được chẩn đoán mắc ung thư xương - một dạng ung thư hiếm gặp và tiến triển rất nhanh. Sau khi con gái bị bệnh, người bố chưa từng đến thăm, còn người mẹ cũng cắt đứt liên lạc một năm sau đó. Người thân duy nhất còn quan tâm đến cô là bà ngoại nhưng bà đã ngoài 80 tuổi và không còn đủ sức chăm sóc.

Khi còn sống, Xia Xia được nhiều người yêu mến nhờ tinh thần lạc quan dù bệnh tật. Ảnh: Miracle Xiaxia's Douyin

Khi bệnh tình diễn biến xấu, Xia Xia phải cắt bỏ chân phải. Dù vậy, cô vẫn trúng tuyển Đại học Sư phạm Hợp Phì và cố gắng đến lớp mỗi khi sức khỏe cho phép. Để có tiền chữa bệnh, cô viết tiểu thuyết trực tuyến và tự tay đan đồ len bán trên phố. Bất chấp những đớn đau thể xác, cô luôn tự lập, mạnh mẽ và lạc quan. Cô tự mua chân giả, tự học đi và khi chuyển sang Thượng Hải điều trị, cô một mình xách hành lý lên đường. Cô cũng đã 6 lần tự tay ký vào giấy cam kết phẫu thuật.

Khao khát được trải nghiệm thế giới như một người khỏe mạnh, Xia Xia đã chinh phục núi Thái Sơn với sự hỗ trợ của một nhóm bạn trẻ và các du khách. Khi ung thư di căn sang phổi và màng phổi, Xia Xia từng phải dừng điều trị vì cạn kiệt tài chính nhưng nhờ sự quyên góp của cộng đồng mạng, cô đã có thể tiếp tục chữa bệnh.

Trên mạng xã hội, Xia Xia luôn giữ tinh thần tích cực, thường xuyên động viên bản thân và người theo dõi hãy tiếp tục sống tốt. Khi nói về bệnh tật và hoàn cảnh gia đình, cô chia sẻ những bất hạnh đã tôi luyện và giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày 18/9, Xia Xia cho biết cô bước vào ca phẫu thuật lớn thứ 7, nhưng lần này cô không còn đơn độc mà có sự đồng hành của bạn bè, trong đó có Shen - nhiếp ảnh gia từng chụp bộ ảnh "thiên thần" cho cô. Sau buổi chụp hình, Shen trở thành bạn thân, cùng mẹ anh chăm sóc Xia Xia và giúp cô bán hàng trực tuyến để trang trải chi phí.

Những ngày cuối đời, Shen đã giúp Xia Xia gọi video để nhìn mặt bà ngoại lần cuối. Bố mẹ cô cũng đến bệnh viện thăm con gái một lần sau cùng và mẹ cô đã bật khóc khi cô trút hơi thở cuối cùng. Shen chia sẻ anh sẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng cuối cùng là thành lập một quỹ từ thiện mang tên Xia Xia để giúp đỡ nhiều người hơn, khẳng định tình yêu và tinh thần của cô sẽ luôn còn mãi.