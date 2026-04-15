Người cha nghèo đạp xe khắp xóm mời cưới con

Những ngày đầu tháng 4, đoạn video của ông Dự được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ họ ấn tượng với cách ông trực tiếp đến mời, coi đó là sự trân trọng dành cho người thân, hàng xóm.

Ông Nguyễn Xuân Dự đạp xe khắp xóm làng, đến từng nhà phát thiệp mời đám cưới con gái. Ảnh: Đặng Thế Tùng

Người ghi lại những hình ảnh này là là ông Đặng Thế Tùng, sống cách nhà ông Dự khoảng một km. Theo ông Tùng, ông Dự làm nhiều công việc lao động tự do như nhặt rác, thông cống để mưu sinh, cuộc sống không dư dả nhưng luôn chăm chỉ, dậy từ 4-5 giờ sáng và nhiệt tình với mọi người xung quanh.

"Đây là lần đầu tôi thấy một ông bố ăn mặc giản dị, đi xe đạp cũ, phía sau là chiếc thùng chở ve chai, đến từng nhà phát thiệp mời cưới con gái. Hình ảnh mộc mạc này khiến tôi xúc động", ông Tùng nói.

Ông Tùng cho biết thêm, trước ngày cưới, do không quen sử dụng điện thoại và cũng không lưu số liên lạc của nhiều người, ông Dự chọn cách trực tiếp đến từng nhà. Trong lúc vội vàng, ông đôi khi nhầm thiệp, nhưng đều được người quen vui vẻ bỏ qua.

Ông Tùng nói, gia đình ông Dự dự trù khoảng 60 mâm cỗ cho đám cưới. Dù điều kiện khó khăn, vợ chồng ông vẫn cố gắng lo liệu chu đáo ngày trọng đại bằng số tiền tích góp nhiều năm. Vợ ông nhận dọn dẹp thuê vào dịp lễ, Tết để có thêm thu nhập.

"Quần áo ông Dự mặc đều được người khác cho, chưa bao giờ ông ấy mua bộ quần áo mới", ông Tùng cho hay.

Ông Dự và con gái trong ngày cưới. Ảnh: Đặng Thế Tùng

Sau khi câu chuyện lan tỏa, một số người đã gửi tiền mừng thông qua ông Tùng. Tổng số tiền gần 3 triệu đồng, ông Tùng cho biết đã chuyển tận tay gia đình, kèm theo video ghi lại quá trình trao để đảm bảo minh bạch. Sau khi hôn lễ nhà hàng xóm hoàn tất, ông cũng dừng nhận tiền ủng hộ.

Đám cưới con gái ông Dự diễn ra trong hai ngày 6-7/4, với sự tham dự của đông đủ họ hàng, hàng xóm. Trong ngày vui, người cha xuất hiện với bộ quần áo tươm tất nhất, đứng trước cổng đón khách.

Ông Dự cho biết bất ngờ trước sự quan tâm của nhiều người, đồng thời vẫn hỏi rõ danh tính người gửi tiền mừng để sau này có dịp đáp lễ.

"Lo cho con cái, cha mẹ ai cũng vất vả", ông nói, đồng thời, gửi lời cảm ơn đến những người đã đến dự và cả những người đã âm thầm sẻ chia.