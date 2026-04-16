SOOBIN lập thành tích vô tiền khoáng hậu ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến

Cú "Hat-trick" vô tiền khoáng hậu của SOOBIN

Tối qua 15/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức đã diễn ra.

Với 10 hạng mục giải thưởng, SOOBIN trở thành cái tên ấn tượng nhất mùa giải khi giành cú ăn ba gồm: Chương trình của năm, Music Video của năm và Nam ca sĩ của năm.

Với thành tích này, SOOBIN chính thức xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 20 mùa giải của Giải thưởng Cống hiến: Nghệ sĩ đầu tiên giành cú "hat-trick" trong hai mùa Cống hiến liên tiếp, tính đến mùa giải Cống hiến 20.

Trước đó, tại mùa giải 2025, anh cũng từng thâu tóm ba hạng mục là "Nam ca sĩ của năm", "Album của năm" và "Music video của năm". Chiến thắng này thuyết phục nhờ khả năng dung hòa xuất sắc giữa kỹ năng trình diễn đỉnh cao và tư duy văn hóa sắc bén.

Bố SOOBIN - NSND Huỳnh Tú tham gia trong MV và tác phẩm Mục hạ vô nhân của con trai.

Một dấu ấn đặc biệt làm nên tính nhân văn sâu sắc cho mùa giải năm nay chính là sự đồng hành của NSND Huỳnh Tú cùng con trai SOOBIN. Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng chứng kiến hình ảnh hai cha con từng đứng chung sân khấu, cùng góp giọng trong một ca khúc đã cùng được vinh danh.

Dù chủ nhân chính thức của chiếc cúp Cống hiến là SOOBIN, nhưng sự hiện diện của NSND Huỳnh Tú trong tác phẩm Mục hạ vô nhân (trong MV và biểu diễn trong SOOBIN Live Concert: All-rounder) đã tạo nên một biểu tượng đẹp đẽ về sự tiếp nối truyền thống và trao truyền giá trị nghệ thuật giữa hai thế hệ.

Với SOOBIN Live Concert: All-rounder (giải Chương trình của năm), SOOBIN đã thiết lập một "giáo trình mẫu mực" về cách làm chủ không gian sân vận động khổng lồ. Anh dũng cảm gạt bỏ sự phụ thuộc vào beat điện tử thu sẵn, kết hợp mượt mà âm nhạc R&B/Hip-hop thời thượng với năng lượng bùng nổ của dàn nhạc cụ thật (live band).

Tiếp đó, tác phẩm Mục hạ vô nhân (giải Music Video của năm) là một minh chứng xuất sắc cho tư duy: bảo tồn di sản không phải là "đóng băng" quá khứ, mà là cho nó một hơi thở đương đại. Bằng việc đặt làn điệu xẩm và dàn nhạc cụ dân tộc vào một bản phối hiện đại, MV đã mở ra một không gian nghệ thuật vừa truyền thống vừa đầy tính thể nghiệm.

Giành giải Nam ca sĩ của năm, SOOBIN chứng minh bản thân là một nghệ sĩ hội tụ trọn vẹn kỹ năng thanh nhạc xuất sắc, vũ đạo điêu luyện, khả năng tự sản xuất âm nhạc và ý thức chủ động tiếp thu tinh hoa thế giới để tôn vinh di sản dân tộc.

Chiếc cup của SOOBIN được người hâm mộ đấu giá 1 tỷ đồng

Tại Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2026, chiếc cúp Họa mi - biểu tượng danh giá của Giải thưởng Cống hiến đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Cuộc cạnh tranh trở nên sôi động khi fan của Soobin và Hòa Minzy liên tục trả giá.

Sau màn "so kè" đầy kịch tính, người hâm mộ của Soobin đã giành chiến thắng với mức giá 1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em vùng cao, góp phần xây dựng các điểm trường khang trang hơn.

Đáng chú ý, sau khi đấu giá thành công, chiếc cúp đã được trao lại cho Soobin như một sự tri ân dành cho nam ca sĩ. "Các nghệ sĩ chính là điểm tựa tinh thần, không ngừng cống hiến cho cộng đồng", người hâm mộ bày tỏ.

Chia sẻ trên trang cá nhân ngay sau lễ trao giải, SOOBIN xúc động viết: "Giải thưởng Cống Hiến 2026 là một cột mốc rất đặc biệt với SOOBIN, vì năm nay, không chỉ là một nghệ sĩ được đề cử, SOOBIN còn vinh dự được trở thành Đại sứ của Giải thưởng danh giá này. Không chỉ đứng trên sân khấu với cương vị ấy, SOOBIN còn được xướng tên ở 3 hạng mục "Nam ca sĩ của năm", "Chương trình của năm: SOOBIN Live Concert ALL-ROUNDER" và "MV của năm: Mục Hạ Vô Nhân".

Anh gửi lời cảm ơn đến BTC cùng các đồng nghiệp, khán giả đã góp phần làm nên thành công này trong các sản phẩm âm nhạc của anh.

Anh cũng xúc động và tự hào khi được cầm trên tay chiếc cúp đặc biệt được đấu giá để đóng góp cho Quỹ "Vì mái trường cho em" xây dựng và sửa chữa lớp học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. "Các bạn luôn là đại gia đình của SOOBIN, giúp mình lan toả những giá trị tích cực và tình yêu đến cộng đồng. Mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn xuống và thấy mọi người vẫn ở đó, SOOBIN luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm ấy. Bởi các bạn không chỉ ở bên trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất, mà còn luôn hiện diện trong cả những chặng đường thầm lặng, khi SOOBIN vẫn đang từng ngày cố gắng trên hành trình âm nhạc của mình", SOOBIN nói.