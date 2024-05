Cô gái mỗi lần đi máy bay đều bị an ninh soi kỹ mặt vì "tên một đằng, người một nẻo"

Lan Quân thu hút sự chú ý nhờ cái tên đặc biệt

Nguyễn Đặng Mạnh Lan Quân – cái tên đầy nam tính, mạnh mẽ này thực chất lại là tên của một cô gái. Mang tên vừa dài vừa đặc biệt, cô nàng gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”.

Lan Quân sinh ra và lớn lên ở Bình Dương. Bố cô có 4 anh chị em nhưng hai người anh trai đầu mất sớm. Bố cô luôn mong đứa con đầu lòng sẽ là con trai, là cháu đích tôn của gia đình.

“Thế nhưng, bố mẹ lại sinh ra mình là con gái. Dẫu rất vui mừng nhưng bố vẫn muốn gửi gắm chút mong mỏi ban đầu vào tên của con nên mới đặt tên "Nguyễn Đặng Mạnh Lan Quân". Nguyễn là họ bố, Đặng là họ mẹ, tên lót “Mạnh” hàm ý mạnh giỏi, khỏe khoắn. Còn tên Lan Quân mang ý nghĩa vừa yểu điệu, thục nữ, vừa cứng cỏi, khí khái”, Lan Quân chia sẻ.

Bố mẹ Lan Quân mong muốn con gái lớn lên mạnh khỏe, là một cô gái trưởng thành, tự lập. Ba người em của cô cũng có tên gọi rất “kêu”: Nguyễn Đặng Mạnh Quốc Vương, Nguyễn Đặng Mạnh Quốc Chiến, Nguyễn Đặng Mạnh Quốc Thắng.

Cái tên đặc biệt khiến cuộc sống của Lan Quân thú vị hơn nhiều. Cô gặp nhiều tình huống bất ngờ, hài hước có mà oái oăm cũng có.

Thời đi học, Lan Quân thường xuyên bị thầy cô gọi lên bảng trả bài sau khi “dò” một lượt danh sách lớp. Ban đầu, thầy cô chỉ tò mò về cái tên dài 21 ký tự nhưng khi thấy chủ nhân cái tên là con gái thì càng bất ngờ hơn.

“Bạn bè thường thắc mắc, tại sao mình là con gái mà có cái tên giống hệt con trai. Mỗi lần in tên lên phù hiệu, nhà trường phải in tắt tên mình thành “Nguyễn ĐML Quân” hoặc “Nguyễn ĐM Lan Quân”… vì in hết thì không đủ chỗ. Mỗi lần làm bài kiểm tra hay thi thố, các bạn tích được vài đáp án mình vẫn chưa viết xong cái tên vì quá dài”, Lan Quân kể.

Lan Quân có chồng đồng hành trong suốt thời gian khó khăn

Khi đi làm thẻ căn cước công dân, cô phải nhấn mạnh nhiều lần chuyện tên tuổi. Mỗi lần đi máy bay, cô cũng bị đội an ninh soi kỹ mặt vì giới tính nữ mà tên lại giống nam. Bạn bè mới quen trên mạng xã hội thường gọi cô là “anh” vì tưởng cô là nam giới. Bạn bè quen thân thì phỏng đoán: “Chắc bố mẹ cậu thích coi phim kiếm hiệp nên mới đặt tên Lan Quân đúng không? Tên giống diễn viên Trung Quốc dễ sợ”.

Gặp nhiều chuyện trớ trêu là vậy nhưng Lan Quân không cảm thấy phiền, ngược lại thấy vui vì mình có cái tên độc lạ, dễ nhớ.

Giống như tên gọi, Lan Quân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, tự lập. Thuở nhỏ, ba mẹ Quân thường xuyên đi rừng dài ngày, cô vừa đi học, vừa đảm nhiệm việc nhà, chăm sóc các em. Khi ra thành phố học đại học, cô tự tìm nhà trọ, tìm việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, học hành.

Học gần hết năm 2 đại học, ba Lan Quân gặp tai nạn, phải nằm một chỗ điều trị vài tháng. Cô vừa đi làm thêm, vừa vay mượn bạn bè để lo viện phí cho ba, có ngày chỉ được ăn một bữa cơm.

“Rồi ba mình cũng mất, chỉ còn mẹ già sức yếu. Thương mẹ, mình định nghỉ học đi làm kiếm tiền lo cho các em. May mắn được một câu lạc bộ hỗ trợ học phí, lại thêm chồng hiện tại luôn ở bên động viên, hỗ trợ nên mình cố gắng học tiếp kiếm tấm bằng. Hiện tại, mình đã có công việc ổn định và một gia đình nhỏ yên ấm”, Lan Quân chia sẻ.

Đến giờ, Lan Quân vẫn thầm cảm ơn cái tên đặc biệt ba đặt cho mình. Cô tin rằng, “tên vận vào người”, là một phần nào đó giúp cô có tính cách cứng cỏi, mạnh mẽ.

