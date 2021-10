Cô gái mặt chi chít mụn “lột xác” 180 độ, xinh đẹp như thiên thần

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 09:00 AM (GMT+7)

Câu chuyện thay đổi ngoại hình ngoạn mục của Hoàng My khiến bất cứ ai biết đến cũng phải kinh ngạc.

Hoàng My xinh đẹp hơn rất nhiều sau 5 năm thay đổi bản thân

Nguyễn Hoàng My (sinh năm 1998, quê Quảng Ngãi) từng có quá khứ đầy ám ảnh với gương mặt chi chít mụn. Thế nhưng hiện tại, cô nàng lại sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng, nhan sắc xinh đẹp và sắc sảo chẳng kém các hot girl. Câu chuyện “lột xác” ngoạn mục của Hoàng My khiến bất cứ ai biết đến cũng phải kinh ngạc.

Quãng thời gian khủng hoảng của My là cuối cấp 3 và khi mới bước vào đại học. Do phải thức khuya ôn thi, thường xuyên ăn mỳ tôm chống đói nên da dẻ cô xuống cấp trầm trọng. Gương mặt My không chỉ hốc hác, đen nhẻm mà còn mọc chi chít mụn.

“Chỉ những ai ở hoàn cảnh của mình mới hiểu, gương mặt đầy mụn gây ám ảnh cỡ nào. Các bạn nữ cùng tuổi ai cũng trổ mã, da dẻ trắng trẻo, hồng hào, còn mặt mình thì mặt thâm đen, xám xịt. Đợt mụn này lặn đi, đợt mụn khác lại lên, có những vết còn để lại sẹo thâm tím. Mình hiếm khi dám gỡ bỏ khẩu trang khi ra ngoài, thậm chí còn nản đến mức chẳng muốn soi gương”, My chia sẻ.

Cô nàng xinh đẹp, gợi cảm như hot girl

Vào đại học, cô nàng tăng cân mất kiểm soát (tăng liền 9kg), tất cả quần áo cũ đều không mặc vừa. Từ một cô gái gầy gò chỉ nặng vỏn vẹn 39kg, lần đầu tiên My hiểu cảm giác đi thử đồ, mặc bộ nào cũng thấy thân hình tròn vo. Cùng với gương mặt đầy mụn, cô ngày càng tự ti và mặc cảm về chính mình.

“Có một giai đoạn, ngày nào đến lớp mình cũng đeo khẩu trang để giấu đi khuôn mặt sưng đỏ vì mụn, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Chuyện tình cảm của mình chẳng mấy suôn sẻ vì ngoại hình kém xinh. Va vấp nhiều, mình nhận ra, ngoài năng lực và vẻ đẹp tâm hồn, con gái còn cần cả nhan sắc ưa nhìn nữa”, My tâm sự.

Hoàng My kiên trì chữa mụn suốt thời gian dài để có làn da đẹp như hiện tại

Giữa năm sinh viên thứ nhất, Hoàng My quyết tâm thay đổi bản thân. Việc đầu tiên cô làm là điều trị mụn. Cô dùng qua rất nhiều sản phẩm, tốn không ít thời gian, công sức vào việc chăm sóc da nhưng không hiệu quả. Cô thậm chí còn tìm đến bác sĩ da liễu để chữa trị với chi phí lên đến vài chục triệu đồng. Kết quả, mặt cô vẫn dày những chấm đỏ.

“Chăm sóc da là một quá trình lâu dài, không thể vội vàng được. Mình bắt đầu chậm lại, tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn, cố gắng hiểu và chiều chuộng làn da. Mình chọn sản phẩm phù hợp thay vì đắt tiền hay được quảng cáo rầm rộ. Dần dần, mình đã tìm ra công thức chăm sóc da hiệu quả cho bản thân”, My nói.

Cô nàng giảm cân, thay đổi gu thời trang

Làn da dần được cải thiện, Hoàng My bắt đầu công cuộc giảm cân. Cô hạn chế tối đa đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều chất béo, ăn nhiều rau xanh và hoa quả hơn, sinh hoạt lành mạnh để cơ thể không bị quá tải. Bên cạnh đó, My còn nuôi tóc dài, cải thiện gu thời trang…

Hành trình thay đổi của cô gái Quảng Ngãi kéo dài suốt 5 năm và thành quả gặt hái được quá bất ngờ. Hoàng My của hiện tại khiến người nhìn mê đắm với làn da trắng hồng, đầy sức sống, mái tóc dài mượt mà, vóc dáng thon gọn và gu thời trang trẻ trung, hiện đại.

Hoàng My quyết tâm thay đổi bản thân về mọi mặt

Thay vì cố giấu giếm khuôn mặt đầy mụn như trước kia, giờ đây Hoàng My tự tin đối diện với mọi người. Cô vui vẻ hơn và cười nhiều hơn, thích chụp ảnh cũng như khoe hình ảnh của mình trên mạng xã hội.

“Cuộc sống của mình thay đổi nhiều lắm, các mối quan hệ được cải thiện, công việc thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ. Tuy vậy, mình quan niệm, phụ nữ muốn được trân trọng thì đẹp bên ngoài thôi chưa đủ, phải đẹp cả tâm hồn, tri thức… Bởi vậy, bên cạnh trau chuốt cho vẻ bề ngoài, mình thường xuyên đọc sách và học hỏi từ mọi người xung quanh để hoàn thiện hơn”, My nói.

