Cô gái “lột xác” đẹp như hoa sau khi không xin được việc vì kém xinh

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 16:02 PM (GMT+7)

Số phận của May hoàn toàn thay đổi kể từ ngày bước xuống khỏi bàn phẫu thuật.

Phan May của quá khứ và hiện tại thay đổi không ngờ

Trong số rất nhiều nhân vật bước ra từ chương trình “Hành trình lột xác”, Phan Thị May (Nam Định) gây chú ý hơn cả. Bởi lẽ, cô nàng có một quá khứ cơ cực vì nhan sắc kém xinh và hiện tại, sau hàng loạt ca phẫu thuật chỉnh hình, cô lại sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ cùng cuộc sống hoàn toàn mới.

Vào Facebook của Phan May giờ đây, người ta thấy một hình ảnh hoàn toàn khác ở cô. Một cô gái xinh đẹp, tự tin, năng động, luôn đăng ảnh kèm theo những chia sẻ yêu đời. Phan May hăng say làm việc và cũng tự thưởng cho mình những chuyến du lịch xả hơi lúc rảnh rỗi. Thay vì gương mặt u sầu, buồn bã của trước đây, cô tự tin nở nụ cười tỏa nắng, khoe nhan sắc ngọt ngào.

Cô nàng "lột xác" xinh như hoa nhờ "dao kéo"

Nhờ màn “lột xác” ngoạn mục sau khi tham gia chương trình “Hành trình lột xác”, Phan May đã có công việc mới với mức thu nhập ổn định tại bệnh viện thẩm mỹ. Cô còn có cơ hội trở thành mẫu ảnh cho nhiều shop thời trang. Một cô gái từng tự ti về ngoại hình như Phan May, không dám tin có một ngày lại trở thành mẫu ảnh.

“Cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Mình tự tin hơn, được bạn bè bốn phương kết bạn. Cả những người không quen biết cũng nhắn tin chúc mừng mình. Đặc biệt là sau phẫu thuật thẩm mỹ, mình đã có công việc ổn định hơn trước đây. Hiện tại, mình đang được làm một công việc yêu thích và thu nhập đủ để trang trải cuộc sống”, May chia sẻ.

Cô gái Nam Định còn có thêm nhiều mối quan hệ có thể giúp cô hướng đến tương lai tốt đẹp. Nhưng với cô, món quà lớn nhất có được là cơ hội được yêu bản thân đúng nghĩa.

Cuộc sống của Phan May hoàn toàn thay đổi

Trước khi nhan sắc và số phận thay đổi, Phan May từng có quá khứ cơ cực, cuộc sống quanh quẩn với sự nghèo khó và tự ti.

May sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, khoảng thời gian đang ôn thi vào cấp 3 thì bố mất vì căn bệnh ung thư. Không lâu sau đó, anh trai cô cũng mất sớm vì bệnh tật. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đổ dồn lên vai mẹ cô.

May đỗ đại học nhưng vì nhà nghèo nên phải từ bỏ sách vở. Tốt nghiệp cấp 3, cô đi xin việc, mong kiếm tiền giúp mẹ trang trải kinh tế gia đình. Nhưng chuyện xin việc làm với một cô gái kém xinh không hề đơn giản, cô bị nhiều công ty từ chối hồ sơ.

May không chỉ tủi thân mà còn thấy bế tắc. Cô hiểu, với phụ nữ, nhan sắc quyết định đến quá nhiều thứ nhưng không có cách nào thay đổi. Biết đến chương trình “Hành trình lột xác”, cô đã tham gia để mong có cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, thay đổi cuộc đời.

Cô nàng có được công việc ổn định với mức thu nhập tốt

Cô gái Nam định được thực hiện hàng loạt các cuộc đại phẫu: hạ gò má, nắn chỉnh hàm hô, nâng mũi… Ngày tháo lớp băng trắng trên mặt, May không dám tin vào mắt mình. Cô không ngờ một ngày, mình lại mang vẻ đẹp thanh tú và ngọt ngào đến vậy.

Nhan sắc thay đổi, số phận cũng đổi thay, Phan May như được sinh ra lần nữa. Cô muốn sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn từng phút giây.

Phan May ngày càng tự tin, yêu đời

Cô có thể thỏa thích ngắm mình trong gương

Hạnh phúc vô bờ với diện mạo mới

Phan May được mời làm mẫu ảnh...

... một công việc mà cô chưa từng nghĩ đến

Phan May có thêm nhiều mối quan hệ nhờ diện mạo mới

Cô muốn sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn từng phút giây.

