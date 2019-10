Cô gái lông lá, râu ria khắp người vẫn được chồng chiều như công chúa

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 00:10 AM (GMT+7)

Từng tự ti và tuyệt vọng về ngoại hình, cho rằng mình mãi mãi không thể tìm được người yêu thương, cô gái với bộ râu rậm rạp này không ngờ có ngày mình lại được một người đàn ông yêu thương và trân trọng đến vậy.

Với lượng testosterone quá lớn, cơ thể Little đầy lông lá, râu ria như đàn ông.

Little Bear Schwarz là một phụ nữ Mỹ 36 tuổi. Cô đã từng phải sống trong những ngày tháng đầy mặc cảm và tự ti về ngoại hình như đàn ông của mình. Cô được phát hiện mắc bệnh hội chứng buồng trứng đa nang từ năm 14 tuổi. Hội chứng này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Little Bear cả về khả năng sinh sản, rụng trứng và cả ngoại hình. Nó khiến cô béo phì, như một chú voi con nhưng tệ hại hơn cả là với lượng testosterone quá lớn, cơ thể Little đầy lông lá, râu ria như đàn ông.

Không chỉ ở cánh tay, hay chân mà ngay cả vùng ngực và râu của Little đều nhiều lông. Chính vì điều này mà Little rất sợ mình sẽ không thể nào tìm được ai đó chấp nhận con người mình.

Vì hội chứng bệnh mắc phải, Little to béo và lông lá đầy người

Mỗi ngày Little đều phải cạo râu khiến da của cô bị viêm. Cô cũng phải trang điểm để che đi những vết sẹo trứng cá do nội tiết tố. Sau này, vào thời điểm tìm được công việc yêu thích của mình, Little cũng có đôi chút tự tin hơn. Cô quyết định không cạo râu nữa mà để nó tự nhiên và chấp nhận coi đó như một phần của cơ thể mình.

Little đã từng nghĩ mình không bao giờ có thể tìm được ai đó yêu thương mình thực sự

Trước đây, Little đã từng yêu nhưng rồi bị người bạn trai đó bỏ rơi. Anh ta đến với cô chỉ vì thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nhưng sau này, vì không thể chấp nhận được ngoại hình của Little nên anh ta đã quyết định chia tay. Nỗi đau đó càng khiến Little thêm mặc cảm và không tin vào tình yêu nữa.

Và rồi Little quyết định tham gia một nhóm hẹn hò, tìm người yêu trên mạng xã hội. Cô bày tỏ khao khát muốn tìm một người yêu thương mình thật sự. Sau 1h đăng tải nội dung đó, Tobias – người đàn ông độc thân đã chủ động vào nói chuyện với Little. Hai người chính thức quen nhau từ đó.

Sau một lần tham gia hẹn hò trực tuyến, Little đã gặp gỡ và làm quen được với Tobias

Sau khi nói chuyện lần đầu tiên, hai người đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên tại một nhà hàng. Họ rất hợp nhau. Tobias lớn hơn Little Bear 9 tuổi. Anh chia sẻ không cảm thấy có vấn đề gì với người phụ nữ có lông hoặc có bộ râu rậm rạp. Bởi vì với anh, điều quan trọng là cảm xúc mà hai người có khi ở bên nhau, có hạnh phúc, có vui vẻ hay không.

"Khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, cả hai đã cảm thấy rằng chúng tôi đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Tôi nghĩ Tobias tôn trọng tôi. Điều đó thể hiện qua việc anh ấy hoàn toàn thấy bình thường khi tôi xuất hiện với bộ râu như một người đàn ông. Anh ấy thấy nó là một phần trong cuộc sống của tôi. Khi đó, tôi biết anh ấy là một người dịu dàng. Trong mắt tôi, anh ấy cũng rất đẹp trai"- Little Bear nói.

Tobias hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì với người phụ nữ có lông hoặc có bộ râu rậm rạp.

Sau đó, Little Bear đã chuyển đến sống với Tobias. Mỗi ngày qua đi, họ đều cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Little Bear nói rằng cô không bao giờ nghĩ có ngày mình lại gặp được người phù hợp như vậy.

Cả hai cảm thấy vô cùng hợp nhau và tình yêu cứ thế lớn dần lên

Họ bên nhau đầy hạnh phúc

Cặp đôi này đã quyết định làm đám cưới sau những tháng này bên nhau

Ngày cưới đầy hạnh phúc của Little Bear

Cuối cùng, cặp đôi này đã quyết định kết hôn vào hồi đầu năm 2019. Đám cưới của họ diễn ra khá ấm cúng với hơn 40 người bạn thân và gia đình trong một không khí vui vẻ. Mọi người đều gửi lời chúc phúc tới đôi vợ chồng trẻ. Sau khi kết hôn, chồng của Little Bear vô cùng cưng chiều cô. Với anh, cô chẳng khác nào một nàng công chúa dù cho ngoại hình của cô luôn là chủ đề khiến những người xung quanh phải bàn tán.