Cựu sao MasterChef qua đời sau tai nạn thảm khốc

Yanin là thí sinh cuộc thi MasterChef Mexico năm 2018. Ảnh: MasterChef

Theo tờ El Financiero, Campos đang lái một chiếc SUV tại quê nhà Chihuahua vào lúc 6h30 sáng 2/8 thì mất lái và đâm vào một xe đỗ bên đường. Ban Thư ký An ninh Công cộng Mexico cho biết Campos được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng qua đời hôm 4/8. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Anh trai của Campos, Raúl, thông báo về cái chết của em gái trên Facebook: "Gửi gia đình và bạn bè. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Yanin Campos đã qua đời". Anh cũng chia sẻ thông tin về lễ tang của cô.

Trước khi trở thành người sáng tạo nội dung về phong cách sống với 100.000 người theo dõi trên TikTok, Campos từng tham gia "MasterChef Mexico" năm 2018 và đạt vị trí thứ 6. Cô cũng xuất hiện trong "MasterChef Mexico: La Revancha" vào năm 2019.