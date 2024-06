Bạn trai thú nhận điều gây sốc sau khi được người yêu hiến thận

Colleen Le (ở Mỹ) chia sẻ về câu chuyện bị bạn trai phản bội trong một loạt video trên mạng xã hội.

Cụ thể, Colleen Le cho biết, vào thời điểm đó, bạn trai cô đang phải chiến đấu với căn bệnh thận mãn tính khiến anh ta phải chạy thận khi mới 17 tuổi. Vì thế, người phụ nữ 30 tuổi tình nguyện hiến một quả thận của mình.

7 tháng sau ca phẫu thuật, bạn trai của Colleen nói rằng sẽ đến Vegas tham gia tiệc độc thân với nhóm bạn. Cô gái 30 tuổi vốn luôn tin tưởng bạn trai nên cũng không hỏi han quá nhiều. Chẳng ngờ, không lâu sau đó, anh ta trở về và thú nhận với Colleen rằng đã lừa dối cô trong thời gian xa cách.

Mặc dù Le đã quyết định tha thứ cho anh ta nhưng có vẻ như cặp đôi không thể tiếp tục mối quan hệ. Ba tháng sau, cậu ta nói lời chia tay với cô và nói: "Nếu chúng ta dành cho nhau, Chúa sẽ mang chúng ta trở lại với nhau".

"Anh ta chặn tôi trên tất cả mạng xã hội và không thèm trả lời cuộc gọi, tin nhắn của tôi đã vài tháng nay", Le kể.

Anh ta thậm chí còn nói rằng cô "chỉ hiến thận để trông có vẻ là người tốt".

Đoạn clip của Colleen chia sẻ trên TikTok đã đạt hơn 10 triệu lượt xem. Sau khi câu chuyện của cô được chia sẻ, nhiều người lên tiếng ủng hộ Colleen vì đã cứu mạng bạn trai cũ và cho rằng hắn không xứng đáng với cô.

- "Tôi tự hỏi liệu anh ta có hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc hiến thận hay không. Bạn đã hi sinh mạng sống của mình cho người khác theo đúng nghĩa đen. Bạn là người có tâm hồn đẹp".

- "Chúng ta cần có một chính sách hoàn trả"

May mắn là sau cuộc chia tay đó, Le bước tiếp và dường như đã tìm được cho mình một người mới để yêu thương.

Cô viết: "Đừng lo, đã hơn 5 năm kể từ khi tôi phát hiện ra mình bị lừa đảo và tôi đã tiếp tục sống một cuộc sống tốt nhất".

Kiểu đàn ông dễ ngoại tình

Đàn ông ngoại tình còn có những dấu hiệu khác nữa mà nhiều chị em đã vô tình bỏ qua.

Chàng không tôn trọng mẹ mình

Theo tiến sĩ Carole Lieberman, tác giả của cuốn "Bad Boys: Why We Love Them, How to Live with Them and When to Leave Them," (Tạm dịch: Những chàng trai hư: Tại sao chúng ta yêu họ, làm thế nào để sống cùng họ và khi nào thì rời xa họ), phụ nữ nên quan sát cẩn thận cách chồng mình (hoặc chồng tương lai của mình) đối xử với mẹ anh ấy. Nếu chàng tỏ ra thiếu tôn trọng mẹ, chàng cũng nhiều khả năng không coi trọng bạn.

Chàng luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ

Hãy coi chừng những người đàn ông ích kỷ, tự mãn và không có sự đồng cảm. Anh ta chỉ coi phụ nữ là một đối tượng hay mục tiêu chinh phục để chứng minh phong độ của mình. Hãy tránh xa anh ta. Đừng cố gắng thay đổi anh, hoặc thuyết phục bản thân rằng anh ta cần bạn bởi vì chắc chắc anh ta sẽ không thay đổi, hoặc đơn giản là anh ta không muốn thay đổi.

Anh chàng luôn cảm thấy mình có quyền lực

Một nghiên cứu do trường đại học Tilburg tại Hà Lan tiến hành cho thấy những người có chức quyền thường dễ ngoại tình. Tuy nhiên, tiến sĩ Joris Lammers cho rằng, mối quan hệ giữa quyền lực và sự tự tin lớn hơn mối quan hệ giữa quyền lực và ngoại tình. Cách tốt nhất để giữ một người đàn ông chung thủy là xây dựng sự tự tin cho anh ta nhưng đừng để những suy nghĩ về quyền lực xuất hiện trong tâm trí anh ta.

Anh chàng có lòng tự trọng thấp

Anh ta thường xuyên lo lắng từ những việc rất nhỏ đến những việc rất lớn, từ sợ bị già, sợ hói đến sợ bị mất việc. Anh ta sẽ cố gắng bù đắp lại điều đó bằng cách ngoại tình nhằm giúp bản thân cảm thấy mạnh mẽ hơn. Để kéo anh ta khỏi ngoại tình, hãy giúp anh chàng tránh việc so sánh thành công của mình với người khác và khuyến khích anh ta hoàn thành các mục tiêu của mình.

Anh chàng có nhiều tệ nạn

Những người đàn ông nghiện bia rượu hay sử dụng ma túy thường không biết điểm dừng, họ luôn nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, kể cả ngoại tình. Vì thế hãy tránh xa những người này.

Anh chàng tán tỉnh bất kỳ ai

Nếu anh ta "trẻ không tha, già không thương" sẵn sàng quyến rũ bất kỳ người phụ nữ nào anh ta gặp - kể cả người thân và bạn bè của bạn thì khả năng anh ta cho bạn mọc sừng là vô cùng cao. Hãy xác định rõ ràng bạn sẽ chia tay nếu anh ta không thể hiện đúng nhiệm vụ của mình trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Một số đàn ông vẫn có thể "ghẹo gái" mà không ngoại tình nhưng dù sao bạn cũng phải cẩn thận với anh ta.

Anh chàng hay quên

Anh chàng không nhớ ngày sinh của bạn, không nhớ nhà hàng và món ăn bạn yêu thích. Anh ta cũng không nhớ những lời hứa của mình (ví dụ đưa bạn đi xem phim vào tối thứ sáu). Nếu anh chàng thường xuyên quên những lỗi lầm mình gây ra cho bạn và nhầm lẫn những điều bạn thích hay ghét với những người khác thì đây không phải là một anh chàng chung thủy.

