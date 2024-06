Bà xã Văn Hậu kể chuyện đi đẻ, biệt danh con trai đầu lòng đậm chất Thái Bình

Vợ chồng Hải My - Văn Hậu đón con trai đầu lòng

Mới đây, vợ chồng Văn Hậu – Doãn Hải My khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng ảnh mừng đầy tháng con trai đầu lòng. Trước đó, cặp đôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về chuyện sinh nở.

Con trai Văn Hậu – Hải My có tên Minh Đăng, tên gọi ở nhà là “Lúa”. Nhiều người bình luận, đây là một biệt danh đậm chất Thái Bình – quê hương của Văn Hậu.

Bé Minh Đăng chào đời trong tình yêu thương của đại gia đình. Vợ chồng Văn Hậu chuẩn bị cho con trai một căn phòng xinh đẹp với nhiều phụ kiện dễ thương, ngay cả chiếc gối cũng in chữ “Lúa”. Bữa tiệc mừng đầu tháng con trai cũng được vợ chồng cầu thủ tổ chức đầy đủ, sung túc.

Doãn Hải My đang trong cơn đau đẻ vẫn cùng chồng chụp ảnh kỷ niệm

Một tháng sau sinh, Doãn Hải My thoải mái chia sẻ về hành trình sinh nở của mình. Nàng WAGs kể, cô sinh thường, suốt quá trình sinh con đều có chồng cầu thủ kề cạnh động viên, chăm sóc.

Chia sẻ lý do bí mật sinh con, Hải My viết: “Thực sự rất vui và may mắn khi được mọi người quan tâm, hỏi han. Nhưng vì My cùng gia đình cũng khá tâm linh, muốn giữ cho bé, để bé cứng cáp một xíu, ra tháng mới thông báo với mọi người. Đó cũng là lý do vì sao tới những tháng cuối thai kỳ, My mới dám chụp ảnh và báo mọi người”.

Thời điểm lên bàn đẻ, Hải My nặng 59kg. Một tháng sau, cô nàng giảm xuống còn 50kg. Mẹ bỉm sữa tiết lộ, cô không hề ăn kiêng giảm cân, thậm chí còn phải ăn nhiều, ăn bổ, chất hơn trước để đảm bảo chất lượng sữa. “Có lẽ, do bạn Lúa uống sữa mẹ hoàn toàn và hút sữa nữa nên mẹ Lúa gầy nhanh thôi ạ”, Hải My chia sẻ.

Căn phòng xinh xắn của bé Lúa

Sau sinh, cô nàng muốn giữ mức cân nặng 50kg để có vóc dáng đầy đặn chứ không muốn giảm về mức cân 46 – 47kg như trước đây.

Kèm theo đó, Doãn Hải My cũng đăng tải bức ảnh khoe vóc dáng thon gọn sau sinh. Nhiều người xuýt xoa khi nàng WAGs về dáng quá nhanh.

Sau khi sinh, Doãn Hải My chú ý kiêng cữ, tuy nhiên vẫn đảm bảo cơ thể sạch sẽ để tránh nhiễm khuẩn cho con. Những ngày mới về nhà, cô mặc quần áo dài, đi tất, để điều hòa 26-27 độ. Ngay khi ở viện, cô đã được y tá gội đầu, về nhà sức khỏe ổn định, cô cũng gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, nhanh gọn bằng nước ấm.

Hải My nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh

“My thấy khi đi lại được bình thường và sức khỏe ổn định thì nên tắm rửa sạch sẽ, tránh gây nhiễm khuẩn cho con. Ăn uống thì ăn đa dạng thức ăn, ăn chín uống sôi, đặc biệt uống thật nhiều nước ấm và sữa ấm giúp sữa về nhiều. Mấu chốt là thời gian ở cữ cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ để hồi phục sức khỏe thể chất và ổn định sức khỏe tinh thần”, Hải My viết.

