Hồi tháng 10, gia tộc hoàng gia Al Nahyan của Abu Dhabi - nắm giữ khối tài sản hơn 250 tỷ bảng Anh - trở thành tâm điểm chú ý khi Mahrah Al Nahyan, 32 tuổi, nhận án phạt hai năm cải tạo cộng đồng cùng khoản tiền phạt 6.000 bảng Anh từ tòa án London do bỏ mặc con nhỏ.

Sự việc xảy ra khi người dân phát hiện Mahrah ngất xỉu trên vỉa hè trong tình trạng đi chân đất sau khi sử dụng ma túy quá liều, để mặc con nhỏ 3 tuổi chơi một mình ngay sát làn đường xe chạy nguy hiểm. Sự việc gây rúng động dư luận Anh khi một người tộc hoàng gia sống trong nhung lụa với khoản trợ cấp 8.000 bảng mỗi tháng lại vướng vào ma túy và bỏ rơi con trẻ.

Mahrah Al Nahyan khi phê ma túy trên đường phố London hồi tháng 6. Ảnh: Cơ quan Công tố Hoàng gia

Đây không phải là bê bối duy nhất làm hoen ố hình ảnh của gia tộc giàu có bậc nhất Vùng Vịnh này. Năm 2009, dư luận thế giới từng chấn động trước đoạn video dài 45 phút rò rỉ trên truyền thông quốc tế, ghi lại cảnh Hoàng thân Sheikh Issa bin Zayed al-Nahyan tra tấn dã man một thương nhân buôn ngũ cốc trên sa mạc vì tranh chấp kinh doanh.

Trong video, Sheikh Issa liên tục dùng súng tự động bắn quanh người nạn nhân, dùng gậy đóng đinh đánh đập, tưới xăng đốt và thậm chí lái xe ô tô cán qua người nạn nhân. Dù bằng chứng rõ ràng, tòa án địa phương sau đó vẫn tuyên Sheikh Issa trắng án với lý do nghi phạm "bị đối tác đánh thuốc mê nên không kiểm soát được hành vi", đồng thời kết án người đã tuồn đoạn video ra ngoài.

Hoàng thân Sheikh Issa tra tấn một nạn nhân dã man hồi năm 2009. Ảnh: ABC News

Đến năm 2017, mặt tối của gia tộc này tiếp tục bị phanh phui tại Bỉ khi 8 công chúa hoàng gia bị kết án 15 tháng tù treo và phạt tiền hơn 139.000 bảng Anh mỗi người vì cáo buộc bóc lột người phục vụ. Nhóm công chúa đã bao trọn một tầng khách sạn hạng sang ở Brussels, đưa hơn 20 người hầu gái người châu Phi sang làm việc nhưng giữ họ trong điều kiện như nô lệ: giam giữ tại chỗ, tịch thu hộ chiếu, ép làm việc 24/24 giờ, ngủ trên sàn nhà và ăn thức ăn thừa.

Từ những hành vi bạo lực, bóc lột lao động cho tới các bê bối đời tư trụy lạc, chuỗi scandal liên tiếp xảy ra đã phơi bày những góc khuất đằng sau nhung lụa và sự giàu có tột đỉnh của hoàng gia Abu Dhabi.

Cung điện khổng lồ của hoàng gia Abu Dhabi. Ảnh: Ahmed Kutty