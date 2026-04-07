Chàng trai Vĩnh Long chi hơn 100 triệu biến đất hoang thành khu vườn 4 mùa xanh mát

Đạt cho biết ý tưởng "bỏ phố về vườn" đã hình thành từ lâu, khi anh còn làm việc tại TP HCM.

"Những ngày còn ở phố, mình đã nghĩ sau này khi ổn định sẽ về quê, trồng rau, nuôi cá, sống chậm lại và gắn bó với thiên nhiên", anh nói.

Đầu tháng 6/2025, Đạt bắt tay cải tạo khu đất hình chữ L rộng khoảng 600 m2 của gia đình. Đến nay, anh hoàn thiện hơn 300 m2 với nhiều hạng mục khác nhau.

Khu vườn được chia thành bốn không gian chính gồm gian bếp lá, ao cá, vườn rau và khu bếp nướng kết hợp sảnh trà ngoài trời.

Hiện khu vườn phủ kín nhiều loại cây xanh và hoa cảnh. Đạt trồng các loại hoa như hồng leo, bạch thiên hương, chuối thiên điểu, dâm bụt Thái, sử quân tử, hoa giấy, tường vi… xen kẽ với rau củ quả gồm cải ngọt, rau muống, bầu, mướp, khổ qua, đậu bún, bắp cải, cà chua, bí đao.

Ngoài ra, anh còn trồng thêm nhiều loại thảo dược để tăng sự đa dạng cho khu vườn.

Các loại cây được bố trí theo từng khu vực, tận dụng ánh sáng tự nhiên và không gian thoáng để phát triển tốt. Mỗi loại được trồng với số lượng vừa phải, đủ phục vụ nhu cầu gia đình và tạo sự phong phú cho khu vườn quanh năm.

"Mỗi lần thu hoạch, mình thường mang chia cho hàng xóm vì gia đình ăn không hết. Nhờ vậy, mọi người xung quanh cũng gần gũi hơn", anh kể.

Đạt cho biết tổng chi phí cải tạo khu vườn hơn 100 triệu đồng, trong đó riêng gian bếp lá chiếm gần một nửa. Công trình này được thiết kế theo phong cách mộc mạc, tái hiện không gian xưa, vừa là nơi nấu nướng, vừa là chỗ tụ họp bạn bè mỗi khi ghé thăm.

"Đây là khu vực tôi dành nhiều tâm huyết nhất", Đạt nói.

Từ khi có khu vườn, lịch sinh hoạt của Đạt cũng thay đổi. Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc từ 7-8h sáng đến khoảng 4-5h chiều, dành thời gian tưới tiêu, bón phân, dọn dẹp và chăm sóc cây.

Bên cạnh đó, anh còn ghi lại quá trình làm vườn để chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Đạt, điều quan trọng nhất để có một khu vườn xanh tốt không nằm ở chi phí hay kỹ thuật cao, mà là thời gian và sự kiên trì chăm sóc. Anh lựa chọn hướng làm vườn sạch, không sử dụng phân bón hóa học mà ưu tiên phân chuồng và phân hữu cơ tự ủ.

Công thức đất trồng anh áp dụng gồm 50% đất thịt, 30% phân chuồng và 20% vật liệu tạo độ tơi xốp như xơ dừa, trấu. Hỗn hợp được trộn đều trước khi trồng để giúp cây phát triển tốt, hạn chế úng rễ.

Trong quá trình chăm sóc, Đạt duy trì việc tưới nước, bón phân hợp lý và theo dõi sâu bệnh thường xuyên. Anh cho rằng nên chia nhỏ lượng phân bón thay vì bón nhiều một lần để tránh làm cây bị "sốc".

Không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, khu vườn còn trở thành không gian sinh hoạt chung của gia đình.

"Mỗi ngày ra vườn là một cách thư giãn. Nó vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa mang lại niềm vui và lan tỏa lối sống xanh đến nhiều người", Đạt nói.