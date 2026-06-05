Sống sót sau 7 ngày trôi dạt trên biển nhờ ăn cua sống

Ngày 5/6, anh Qin được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở tỉnh Hải Nam sau khi thoát chết hi hữu.

Tối 27/5, Qin trượt chân khi đang đi dạo trên bãi biển ở thành phố Hải Khẩu. Sóng lớn lập tức cuốn anh ra xa. Không biết bơi nên Qin chỉ biết vùng vẫy nhưng càng nỗ lực, anh càng bị dòng nước đẩy đi. Gió to và sóng lớn lúc nửa đêm khiến tiếng kêu cứu của anh bị át đi. Điện thoại rơi mất.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, người đàn ông bình tĩnh hơn, cởi bỏ giày, quần, đồng hồ và nhẫn để giảm trọng lượng cơ thể, thả nổi giữ sức. Hôm sau phép màu xuất hiện khi một chiếc phao cứu sinh vô tình trôi ngang qua, giúp anh bám vào và có thể nằm nghỉ.

Sang ngày thứ ba, dòng hải lưu đưa Qin đến eo biển Quỳnh Châu. Tại đây, anh nhìn thấy các chuyến phà chở khách qua lại phía xa nhưng không ai phát hiện ra anh. Sau đó, một cơn giông ập đến, cuốn chiếc phao ra vùng biển xa hơn.

Những ngày tiếp theo là thử thách khắc nghiệt nhất với giới hạn chịu đựng của Qin. Nhịn đói và khát, phơi mình dưới nắng khiến cơ thể anh kiệt quệ, da bỏng rát và bắt đầu rách, mưng mủ. Để duy trì sự sống, anh bám vào phao và bắt khoảng 70-80 con cua nhỏ để ăn sống. Ngày thứ bảy, tình trạng mất nước nghiêm trọng khiến anh rơi vào ảo giác và mê sảng.

Qin được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ. Ảnh: Sina

Khi trôi dạt đến vùng biển thuộc thị trấn Kiều Đầu, huyện Trừng Mai, Qin được hai ngư dân phát hiện. Lúc này Qin tưởng bạn bè đang đến đón mình đi ăn tiệc. Thực chất, anh đang bám lấy cây gậy gỗ do hai ngư dân đưa để kéo lên thuyền.

Các bác sĩ tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) cho biết Qin nhập viện trong tình trạng bỏng nắng toàn thân, nhiều vết rách trên da bị mưng mủ, rối loạn chuyển hóa và nhịp tim nhanh.

Hiện các chỉ số sinh tồn của anh đã ổn định. Người nhà từ Quảng Tây đã đến Hải Nam để chăm sóc anh.