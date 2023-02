Chồng ngoại tình, đau khổ muốn ly hôn nhưng chưa dám cũng chỉ vì lời khuyên nhủ đầy thách thức của chồng

Chồng ngoại tình còn thách thức ly hôn. (Ảnh minh họa)

Chồng ngoại tình, tôi mất ăn mất ngủ cả tháng trời, không muốn làm bất cứ điều gì. Tôi nhốt mình trong phòng, trách chồng, trách mình không biết giữ chồng. Tôi muốn làm um lên, để tất cả người thân, bạn bè biết được. Nhưng rồi nghĩ kỹ, có làm như thế cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi cũng muốn cho ả bồ kia một trận, để cho ả ta buông tha cho chồng tôi. Nhưng cũng chẳng ích gì, ý định này sớm dập tắt bởi dẫu thế nào kẻ thất bại vẫn là tôi. Kết hôn 8 năm, có với nhau hai đứa con, gia đình hạnh phúc, thành đạt là thế mà giờ đứng bên bờ đổ vỡ.

Buồn cho bản thân, từ lúc kết hôn đến giờ chỉ biết chồng con, chăm chỉ việc nhà vun vén mọi bề. Chẳng dám tiêu pha gì cho bản thân, tôi dành mọi thứ cho chồng con trong đó có cả sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Vậy mà, chồng tôi lại nỡ phản bội vợ con, ngấm ngầm có người khác từ hơn một năm nay.

Tìm hết cách, từ hờn trách, giận dỗi đến hạ mình thuyết phục chồng vì vợ con mà từ bỏ con đường sai trái. Anh ấy cũng chỉ ậm ừ rồi sau đó vẫn lén lút gặp gỡ người tình. Chồng tôi và bồ gặp nhau một cách tinh vi hơn để đề phòng tôi tới đánh ghen. Hàng tháng, chồng tôi chu cấp một khoản tiền lớn để cho cô bồ xinh đẹp của anh ta thuê nhà, mua sắm đồ hiệu, trang trải cuộc sống…

Không chịu nổi cảnh chung chồng, tôi đã thẳng thắn đề cập đến chuyện giải quyết vấn đề, tránh kéo dài gây mệt mỏi. Chồng tôi phũ phàng nói thẳng với vợ: "Tôi có người bên ngoài, tôi và cô ta bao giờ chán nhau thì tự khắc bỏ. Tôi có bồ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, vợ con. Tôi khuyên cô, nhận thì tôi còn đưa tiền cho tiêu, nếu không thì ly hôn, lúc đó mỗi tháng tôi chỉ chu cấp vài triệu nuôi con".

Chồng tôi đã không còn đoái hoài gì đến vợ con, đi biền biệt với bồ. Số tiền mà chồng cho bồ đáng lẽ đã thuộc về mẹ con tôi. Từ ngày chồng có bồ chỉ đưa cho tôi ít tiền đi so với trước, thu nhập của tôi thấp, nên chủ yếu dựa vào chồng. Đó cũng là lý do khiến tôi do dự khi nghĩ đến ly hôn.

Mức lương của chồng rất cao, mỗi tháng thu nhập 50 - 60 triệu đồng, chưa kể các khoản hoa hồng, thưởng của công ty. Nếu ly hôn, tôi sẽ rất khó khăn khi làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Tôi không muốn các con chịu cảnh sống xa bố hoặc mẹ nên vẫn chưa quyết định ly hôn hay không.

Mệt mỏi khi chứng kiến cảnh chồng thường xuyên vắng nhà để đi chơi, chiều chuộng bồ trẻ. Muốn ly hôn mà không nỡ vì chồng có thu nhập cao, nếu ly hôn tôi và các con sẽ chịu thiệt thòi. Tôi phải làm gì vào lúc này, cố gắng tìm cách chịu đựng hay là dứt khoát ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên với!

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-ngoai-tinh-dau-kho-muon-ly-hon-nhung-chua-dam-cung-chi-v...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-ngoai-tinh-dau-kho-muon-ly-hon-nhung-chua-dam-cung-chi-vi-loi-khuyen-nhu-day-thach-thuc-cua-chong-172230211175629482.htm