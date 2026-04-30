Thất thần khi chồng báo có con với vợ cũ

Tôi đến với chồng mình khi anh đã chia tay vợ cũ hơn 1 năm. Hai người có 5 năm chung sống và có con gái hơn 4 tuổi. Khi bắt đầu mối quan hệ với tôi, anh kể họ chia tay vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành lớn không thể hóa giải nên họ quyết định dừng lại trong văn minh, không ồn ào, không tranh chấp.

Tôi tin điều chồng nói và trong suy nghĩ của tôi khi ấy, một người đàn ông dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng vẫn giữ trách nhiệm với con cái là người đáng tin. Tôi chấp nhận việc anh vẫn qua lại thăm con gái riêng, thậm chí có những ngày cuối tuần anh ghé nhà vợ cũ chơi với con, tôi cũng không thấy có gì bất thường. Anh chưa bao giờ ngủ lại, luôn trở về nhà đúng giờ nên khiến tôi càng yên tâm.

Tôi tin anh và chúng tôi kết hôn sau 1 năm yêu nhau. Khi con trai chào đời, tôi càng tin rằng gia đình nhỏ của mình thực sự trọn vẹn, những lo lắng mơ hồ về quá khứ của chồng dần biến mất.

Chồng thú nhận vợ cũ đang mang thai, đứa bé đó là con của anh (ảnh minh họa: AI)

Nhưng hóa ra, cách đây không lâu chồng tôi có vẻ ngại ngần khi đề cập muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Tôi chỉ nghĩ là những vấn đề công việc hay chuyện gì đó bình thường, nhưng chồng tôi có vẻ căng thẳng và né tránh ánh mắt tôi. Chồng thú nhận vợ cũ đang mang thai, đứa bé đó là con của anh.

Tôi không nhớ rõ mình đã phản ứng thế nào vì đầu óc quay cuồng, tôi đã hỏi lại một cách vô thức như muốn chồng đã nhầm lẫn. Nhưng anh giải thích do là một lần yếu lòng, rằng anh không có ý định quay lại với người cũ, mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát.

Từ khi kết hôn, tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, vậy mà anh đã bước qua ranh giới mà lẽ ra không bao giờ được phép. Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là việc anh phản bội, mà là mọi chuyện xảy ra ngay trong khoảng thời gian tôi mang thai và sinh con cho anh.

Hiện tại tôi bế con về nhà ngoại và chưa biết làm thế nào để vượt qua cú sốc này. Chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà ngoại để giải thích, rằng anh muốn sửa sai, muốn giữ gia đình này nhưng tôi không muốn nghe những lời chồng nói nữa.