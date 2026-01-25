Chen chân chụp ảnh áo dài Tết ở Hồ Gươm

Từ sáng đến chiều, quanh các địa điểm quen thuộc như Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn hay phố Đinh Tiên Hoàng, hình ảnh những cô gái trẻ diện áo dài đủ màu sắc xuất hiện liên tục. Áo dài đỏ, hồng, trắng hoặc họa tiết hoa được ưu tiên lựa chọn, gợi không khí Tết trong những ngày cuối năm.

Theo ghi nhận, thời tiết thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhiều bạn trẻ cho biết nền nhiệt 18 độ C tuy có phần lạnh nhưng không gây bất tiện, đặc biệt khi di chuyển nhẹ nhàng quanh hồ. Một số người kết hợp áo dài với khăn mỏng, giày bệt để vừa giữ ấm, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ khi chụp ảnh.

Chia sẻ với phóng viên, Thu Trang (22 tuổi, phường Cầu Giấy) cho biết cô cùng bạn bè tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần để chụp ảnh Tết sớm. “Thời tiết lạnh nhưng không quá rét. Ánh sáng dịu nên chụp ảnh áo dài rất đẹp. Đi quanh Hồ Gươm những ngày này cũng cảm nhận rõ không khí cuối năm”, Trang nói.

Mai Anh (21 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho rằng việc mặc áo dài xuống phố không chỉ để lưu giữ hình ảnh cá nhân mà còn là cách cảm nhận Tết đang đến gần. “Khi thấy nhiều người mặc áo dài, trang trí quanh hồ cũng bắt đầu mang sắc xuân, mình có cảm giác Tết đến sớm hơn”, Mai Anh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, các bộ ảnh áo dài chụp tại Hồ Gươm trong những ngày thời tiết se lạnh được đăng tải với tần suất dày hơn. Nhiều bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy xu hướng chụp ảnh áo dài Tết đã sôi động.

Theo các nhiếp ảnh gia tự do hoạt động quanh khu vực hồ, nhu cầu chụp ảnh áo dài tăng rõ rệt so với những tuần trước. Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ hoặc người lớn tuổi xuống phố chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng đa dạng.