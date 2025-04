Chàng trai lấy vợ Nepal kém 13 tuổi xinh như “thần tiên tỷ tỷ”, đám cưới khách mời phải uống nước rửa chân

A Siêu (37 tuổi) sinh ra trong một gia đình bình thường ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Là con một, anh được bố mẹ yêu thương và kỳ vọng rất nhiều, mong anh thi đỗ đại học để có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, từ nhỏ A Siêu không thích học, thích chơi bời và giao lưu bạn bè. Thành tích học tập trung bình, anh trượt đại học và sau đó bắt đầu đi làm thuê ở nhiều nơi từ Nam đến Bắc, nhưng không tích góp được gì đáng kể.

Năm 2018, A Siêu trở về Trung Quốc đón Tết và trong thời gian này, anh quen biết người vợ cũ thông qua một buổi xem mắt. Sau đó, họ kết hôn. A Siêu đã lên kế hoạch đưa vợ sang Nepal để khởi nghiệp cùng mình, nhưng vợ anh không thích nghi được với môi trường và khí hậu nơi đây. Vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên phải sống xa nhau.

Tháng 5/2019, vợ anh sinh cho anh một con trai. A Siêu ở lại Trung Quốc để chăm sóc vợ con trong 3 tháng rồi quay lại Nepal làm việc.

Dù đã lên kế hoạch làm ăn lớn, nhưng dịch bệnh COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng nặng nề đến ngành ngoại thương, khiến công việc kinh doanh của A Siêu bị đình trệ. Đồng thời, do không thể trở về Trung Quốc lâu dài, tình cảm vợ chồng của họ dần phai nhạt.

A Siêu và con trai cùng người vợ hiện tại, An An.

Đến năm 2022, A Siêu quay lại Trung Quốc nhưng vợ anh chủ động đề nghị ly hôn. A Siêu lại trở về cuộc sống độc thân ở tuổi 34. Dù có quyền nuôi con trai, nhưng anh vẫn quyết định gửi con cho bố mẹ chăm sóc rồi quay lại Nepal để tiếp tục khởi nghiệp.

Khi A Siêu quay lại Nepal, anh nhận thấy ngành ngoại thương khó phát triển do ảnh hưởng của đại dịch, và bắt đầu chú ý đến sự phát triển của Internet. Anh thấy nhiều blogger quay video ở Nepal cùng các cô gái Nepal xinh đẹp, thu hút lượng người xem lớn.

Vì thế, A Siêu nảy ra ý tưởng tương tự và chuyển đến Pokhara, thành phố lớn thứ hai của Nepal vào tháng 9/2023. Tại đây, anh thuê một biệt thự và thuê người giúp việc cũng như 2 cô gái trẻ đẹp để quay video và livestream. An An là một trong số đó.

Thời điểm đó, cả hai chỉ là quan hệ công việc, nhưng sau một thời gian dài làm việc chung, chàng trai Trung Quốc đã dần yêu cô gái Nepal lúc nào không hay. Về phía An An, dù A Siêu hơn cô 13 tuổi, nhưng anh có vẻ ngoài điển trai, lại có điều kiện kinh tế tốt, mang đến cảm giác an toàn, nên cô cũng đem lòng yêu anh. Sau đó, cả hai bắt đầu xuất hiện trong video với vai trò là một cặp đôi đang yêu, từ quan hệ thuê mướn chuyển thành quan hệ tình cảm.

Người vợ Nepal của anh xinh như "thần tiên tỷ tỷ".

Ngày tháng 10/2024, A Siêu đưa An An đến Trung Quốc ra mắt gia đình và dự định sẽ kết hôn. Bố mẹ A Siêu rất quý An An vì cô trẻ trung, xinh đẹp, tính cách hoạt bát và lạc quan. Ngược lại, An An cũng rất quý bố mẹ bạn trai, đặc biệt rất yêu thương con trai anh. Đối với con trai riêng của A Siêu, vì thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ nên sự xuất hiện của An An khiến cậu bé lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử.

Tháng 1/2025, cả hai tổ chức đám cưới tại Pokhara, Nepal, hoàn toàn theo phong tục Nepal. Ngày hôm đó, A Siêu mặc lễ phục truyền thống, đội mũ đỏ và bôi sơn đỏ tượng trưng cho sự may mắn lên trán.

Lần kết hôn này, A Siêu không phải đưa khoản sính lễ nào cho nhà gái, vì tập tục Nepal không có việc này. Tuy nhiên, anh chàng vẫn mua vàng bạc với tổng chi phí chưa tới 20.000 tệ (khoảng 71 triệu đồng) cho gia đình An An.

Đám cưới của cặp đôi.

A Siêu kể, trong đám cưới có nhiều nghi thức kỳ lạ. Chẳng hạn như cô dâu chú rể phải đeo vòng cỏ xanh quanh cổ, vì vòng cỏ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, mang ý nghĩa mong hôn nhân bền vững như cỏ dại.

Lễ cưới còn có một nghi thức kỳ lạ khác, đó là A Siêu và An An cùng rửa chân trong một chậu nước, sau đó người thân bạn bè lần lượt… uống nước rửa chân. Bởi họ tin rằng, uống được nước rửa chân của cô dâu chú rể sẽ gặp nhiều may mắn.

Ngày hôm sau, vợ chồng A Siêu về nhà ngoại lại mặt. Khi đến trước cửa, hai vợ chồng bị chặn lại, bố vợ sẽ giết một con gà, dùng máu gà trét lên trán cả hai rồi mới cho vào nhà.

Khách mời uống nước rửa chân của cô dâu chú rể.

Không lâu sau đám cưới, A Siêu đưa vợ về Trung Quốc để đón Tết. Khi vừa bước chân vào nhà, nàng dâu Nepal đã được bố mẹ chồng mừng cho một phong bao lì xì 20.000 tệ tiền mặt (khoảng 71 triệu đồng). Những ngày ở đây, mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng rất tốt, thậm chí An An còn từng nghĩ sẽ sống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vì công việc nên sau đó hai vợ chồng vẫn quay lại Nepal.