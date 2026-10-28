Chàng trai dành nhiều tháng đãi vàng làm nhẫn cầu hôn

"Tôi ngồi xuống, suy nghĩ rất lâu rồi chợt nảy ra ý tưởng: 'Sao mình không tự làm chiếc nhẫn nhỉ?'. Với tôi, đây là ý tưởng hoàn hảo", Jack kể với kênh tin tức địa phương 9News.

Jack sau đó dành nhiều tháng đãi vàng tại các con sông ở Colorado. Anh thừa nhận ban đầu cảm thấy việc này quá sức, nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi. "Tôi nghĩ bụng 'Chắc việc này sẽ mất cả đời mất'. Nhưng chẳng hiểu sao, chính suy nghĩ đó lại khiến tôi càng muốn làm", anh kể.

Jack quay lại video đi đãi vàng tại các con sông ở bang Colorado trong nhiều tháng rồi cho bạn gái xem khi cầu hôn cô. Ảnh: 9News/Youtube

Cuối cùng, Jack cũng gom đủ những hạt vàng li ti. Anh mang số vàng đến gặp thợ kim hoàn Zak Allen ở Wheat Ridge, hỏi liệu anh có thể nung chảy và đúc thành nhẫn hay không.

Allen nhớ lại: "Ban đầu, tôi hào hứng đơn giản vì nghĩ: 'Ồ, đây là một việc mới mẻ đấy chứ!'". Anh sau dó tìm khuôn phù hợp, nung chảy số vàng Jack thu thập được để chế tác thành nhẫn.

Thành quả khiến Jack rất hài lòng. "Thật tuyệt vời và phấn khích khi thấy chiếc nhẫn hoàn thành đúng như mong đợi", anh nói.

Khi chiếc nhẫn hoàn thành, Jack lên kế hoạch cho màn cầu hôn. Anh đưa bạn gái lâu năm Joanne đi leo núi, rồi cho cô xem video ghi lại cảnh mình đãi vàng bên sông. Joanne kể ban đầu cô không hiểu ý nghĩa của đoạn video, cho đến khi nhận ra mọi chuyện.

Chiếc nhẫn được chế tác từ số vàng Jack đãi được. Ảnh: 9News/Youtube

"Tôi xem video anh ấy đãi vàng và nghĩ: 'Dễ thương thật, nhưng sao giờ chúng ta lại xem cái này nhỉ?'. Đến giữa video, tôi chợt hiểu ra: 'À, đây là quá trình anh ấy làm chiếc nhẫn'. Tôi bật khóc ngay lúc đó'", cô kể.

Joanne nói thêm về màn cầu hôn: "Tôi xúc động đến mức có phần không còn nhớ rõ mọi chuyện, nhưng đó thực sự là khoảnh khắc đặc biệt".

Nhìn lại quãng thời gian và công sức bỏ ra để làm nhẫn cho Joanne, Jack nói: "Tôi chỉ muốn mang đến cho cô ấy một ngày thật đặc biệt". Còn với Joanne, cử chỉ chu đáo của vị hôn phu càng khiến cô tin rằng mình đã chọn đúng người.

Jack tiết lộ với 9News rằng anh còn đủ vàng để làm nhẫn cưới cho mình. Nhờ vậy, cả hai sẽ cùng đeo nhẫn được chế tác từ số vàng anh tự tay đãi được, như một cách lưu giữ sợi dây gắn kết đặc biệt giữa họ. "Dù cách xa nhau đến đâu, ngay cả khi đang làm việc, tôi vẫn có thể nhìn xuống ngón tay và biết rằng những chiếc nhẫn đang đeo vẫn gắn kết chúng tôi", anh nói.