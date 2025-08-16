Chàng trai cao 1m28 cưới vợ cao 1m7, choáng với quà cưới giá trị "khủng"

Một đám cưới tại Sơn Đông (Trung Quốc) nhận được sự quan tâm lớn bởi chú rể chỉ cao 1m28, trong khi cô dâu lại cao tới 1m7. Xuất hiện giữa đám cưới được trang trí ấm cúng, lãng mạn, gương mặt tươi cười của tân lang tân nương và gia đình hai bên trở thành khung cảnh đẹp nhất.

Theo truyền thông địa phương, chú rể tên là Tiểu Trương, cao 1m28, đang làm kinh doanh ở địa phương, còn cô dâu tên Tiểu Vương, cao đến 1m7.

Bất chấp chênh lệch chiều cao, họ vẫn quyết định đến với nhau và về chung một nhà. Gia đình Tiểu Trương và Tiểu Vương cũng gặp nhiều thử thách khi chuẩn bị cho đám cưới này.

Gia đình Tiểu Vương đã lên kế hoạch cẩn thận từ trước cho đám cưới chỉn chu, trang trọng với hy vọng mang lại những điều tốt lành và trải nghiệm tốt nhất cho cô dâu.

Theo tiết lộ, quà cưới của cặp đôi lên tới 1,88 triệu nhân dân tệ (6,8 tỷ đồng) và số tiền "khủng" này khiến dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao.

Hôn lễ của Tiểu Trương và Tiểu Vương diễn ra trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Tình yêu của họ cũng nhận được sự chúc phúc và ủng hộ của mọi người.

Một số cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình yêu của cặp đôi đũa lệch: "Số lượng quà tặng cho đám cưới này thật đáng kinh ngạc nhưng tôi muốn nói rằng con số đó không quan trọng. Điều quan trọng là tình yêu và hạnh phúc giữa hai vợ chồng", "Chúng tôi đã thấy được sức mạnh của tình yêu", "Cả hai trông rất hạnh phúc", "Số quà cưới khủng quá", "Ngưỡng mộ tình yêu của họ".