Chàng trai 25 tuổi theo nghề hộ sinh dù bị chê 'đáng xấu hổ'

Sau khi tốt nghiệp đại học, Zhang Jintao, 25 tuổi, đến từ thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, trở thành hộ sinh tại một bệnh viện hàng đầu của tỉnh. Theo Southern Daily, nam giới chỉ chiếm 3% số y tá ở Trung Quốc năm 2021, và số lượng nam hộ sinh thậm chí còn ít hơn.

Trả lời trang tin y tế Yixuejie, Zhang cho biết một số người thân lớn tuổi trong gia đình từng chỉ trích lựa chọn nghề nghiệp của anh, gọi đó là công việc "đáng xấu hổ" và "mất mặt". Nhưng theo Zhang, việc trực tiếp chứng kiến những ca sinh nở khiến anh cảm phục sức mạnh của phụ nữ và tin công việc mình đang làm có ý nghĩa.

Zhang Jintao masage cho một em bé sơ sinh. Ảnh: Weixin

Thách thức lớn nhất với Zhang là giành được sự tin tưởng của các sản phụ và gia đình. Do quan niệm truyền thống về sự riêng tư, một số phụ nữ từ chối nhận sự chăm sóc từ nam hộ sinh.

Zhang cho hay việc tôn trọng mong muốn của bệnh nhân là nguyên tắc quan trọng nhất. Dù từng có lúc nghĩ đến chuyện nghỉ việc, anh cuối cùng vẫn quyết định gắn bó với nghề.

Trong một ca trực đêm, Zhang từng tiếp nhận một sản phụ rơi vào tình trạng chuyển dạ quá nhanh - một biến chứng nguy hiểm có thể gây băng huyết nặng cho mẹ hoặc xuất huyết nội sọ ở trẻ sơ sinh. Sau khi thăm khám, anh dùng tay hỗ trợ kiểm soát tốc độ lọt đầu của em bé, đồng thời liên tục trấn an sản phụ trong suốt quá trình sinh nở. Ca sinh diễn ra an toàn và tiếng khóc đầu đời của em bé đã mang lại cho Zhang cảm giác thành tựu sâu sắc.

Chàng trai trẻ cũng bác bỏ quan niệm phổ biến cho rằng hộ sinh chỉ là những người hỗ trợ bác sĩ hoặc thực hiện các công việc điều dưỡng cơ bản. Theo Zhang, hộ sinh giữ vai trò quan trọng ở mọi giai đoạn của quá trình sinh nở, từ theo dõi sự phát triển của thai nhi trước khi sinh, hướng dẫn sản phụ trong quá trình chuyển dạ, phát hiện các dấu hiệu rủi ro, hỗ trợ giảm đau cho đến tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ sau sinh.

Zhang Jintao hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Guancha

Tại Trung Quốc, hộ sinh chủ yếu được đào tạo về chăm sóc điều dưỡng và hỗ trợ các ca sinh thường, trong khi bác sĩ sản khoa là những người có chuyên môn điều trị biến chứng, thực hiện phẫu thuật và xử lý các trường hợp mang thai nguy cơ cao.

Zhang tin nghề hộ sinh cũng đòi hỏi thể lực tốt, tạo điều kiện để các nam hộ sinh thể hiện sự "dịu dàng đầy mạnh mẽ".

"Người làm hộ sinh cần thấu hiểu nỗi đau mà các bà mẹ phải trải qua khi sinh nở và giúp họ giảm bớt lo lắng. Nếu nhân viên y tế tỏ ra mất kiên nhẫn vào thời điểm đó, mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn đối với sản phụ", Zhang nói.

Zhang là một trong ba nam hộ sinh đang làm việc tại khoa sản bệnh viện. Ngoại hình điển trai của anh cũng thu hút sự chú ý, khi nhiều người so sánh Zhang với các diễn viên Trương Lăng Hách và Trần Hiểu.

Một sản phụ chia sẻ với truyền thông địa phương rằng Zhang dịu dàng, chuyên nghiệp và chu đáo không kém các đồng nghiệp nữ. "Ngày nào chúng tôi cũng mong được gặp anh hộ sinh đẹp trai này khi anh đi thăm buồng bệnh. Điều đó thực sự giúp tâm trạng chúng tôi tốt hơn", cô nói.

Vẻ ngoài 'điện ảnh' của nam hộ sinh 25 gây chú ý. Ảnh: Weixin

Zhang cho biết anh dự định tiếp tục học tập và phổ biến kiến thức y khoa nhằm giúp nhiều người hiểu rõ hơn về quá trình sinh nở. "Y học không phân biệt giới tính. Nam hộ sinh cũng có những thế mạnh riêng", anh nói.

Những chia sẻ tâm huyết và vẻ điển trai của Zhang nhận được nhiều lời khen ngợi.

Một người bình luận: "Thật đáng mừng khi thấy một nam hộ sinh giỏi như vậy. Khi đã tin vào chuyên môn, thì khác biệt giới tính cũng không còn là điều quá quan trọng".

Một người khác thì viết: "Đứa trẻ nào được anh hộ sinh đẹp trai này đón chào khi vừa ra đời đúng là may mắn".