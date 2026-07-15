Nam sinh 19 tuổi lập di chúc để lại khoảng 20 triệu nhân dân tệ cho bạn thân

Nam sinh họ Lý vừa hoàn tất việc lập và đăng ký di chúc tại chi nhánh Thượng Hải của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc. Theo bản di chúc, toàn bộ tài sản đứng tên anh, gồm một căn hộ và khoản tiền tiết kiệm trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 78 tỷ đồng), sẽ được để lại cho người bạn thân lớn lên cùng mình.

Lý cho biết cha mẹ đã ly hôn và đều có gia đình riêng. Sau khi chia tay, họ để lại cho anh khối tài sản hiện có, song không dành nhiều thời gian chăm sóc nên mối quan hệ giữa các bên ngày càng xa cách.

Là người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, Lý thường xuyên tham gia những hoạt động có nguy cơ cao. Lo ngại điều không may có thể xảy ra, anh quyết định lập di chúc từ sớm để chủ động sắp xếp việc phân chia tài sản.

Theo Lý, anh không muốn tài sản sau này thuộc về vợ hoặc chồng hiện tại của cha mẹ, những người anh xem là không có mối quan hệ gắn bó. Thay vào đó, anh lựa chọn người bạn thân từ thuở nhỏ vì tin tưởng và gắn bó nhiều năm.

Ông Huang Haibo, quản lý chi nhánh Thượng Hải của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc. Ảnh: Sina

Theo Luật Thừa kế Trung Quốc, vợ hoặc chồng, cha mẹ và con cái là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Điều này đồng nghĩa nếu Lý qua đời mà không để lại di chúc, cha mẹ sẽ là người thừa kế hợp pháp và tài sản có thể liên quan đến quyền lợi của gia đình mới của họ.

Tuy nhiên, pháp luật Trung Quốc cũng cho phép cá nhân lập di chúc để chuyển giao tài sản cho người không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật.

Ông Huang Haibo, quản lý chi nhánh Thượng Hải của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc, xác nhận Lý đã lập di chúc tại trung tâm. Ông cho biết người được chỉ định thừa kế phải hoàn tất thủ tục chấp nhận di sản trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm quyền thừa kế phát sinh, nếu không sẽ được xem là từ chối nhận tài sản.

Theo báo cáo thường niên mới công bố của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc, hơn 400.000 bản di chúc đã được đăng ký kể từ khi đơn vị này thành lập năm 2013. Độ tuổi trung bình của người lập di chúc cũng giảm từ 77 xuống còn 67, cho thấy việc chuẩn bị di chúc ngày càng được xã hội chấp nhận.

Ông Huang cho biết số người sinh trong thập niên 1980, 1990 và sau năm 2000 đến lập di chúc ngày càng tăng. "Việc lập di chúc không còn bị xem là điều kiêng kỵ hay chỉ dành cho người cao tuổi", ông nói.

Một công chứng viên họ Trần ở tỉnh Chiết Giang cũng cho biết nhiều người trẻ tìm đến dịch vụ lập di chúc sau khi kết hôn nhằm xác định quyền sở hữu đối với tài sản có trước hôn nhân hoặc được thừa kế. Ngoài ra, những người độc thân và chưa có con cũng ngày càng chủ động lập di chúc để quyết định người sẽ nhận tài sản của mình.

Câu chuyện của Lý thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn lập di chúc sớm để chủ động quyết định việc phân chia tài sản thay vì chờ áp dụng quy định thừa kế theo pháp luật.