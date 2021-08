Chàng thủ khoa chuẩn "con nhà người ta" của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 12:31 PM (GMT+7)

Đẹp trai, tài năng là những từ dành để nói về chàng trai Tuấn Vũ đến từ Viện Điện tử Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tuấn Vũ (sinh năm 1998) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra năm 2021 của Trường.

Với số điểm tích lũy học tập đạt 3.76/4.0, chàng trai đã vinh dự trở thành thủ khoa đầu ra trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Không quá bất ngờ với vị trí mình đạt được, bởi Vũ vẫn luôn chủ động nắm bắt được thứ hạng của mình qua từng học kỳ.

Tuấn Vũ cho biết, có thể điểm số này sẽ cao hơn nếu trong kỳ học đầu tiên anh không quá ham chơi và chủ quan. Thậm chí, anh còn từng phải nhận một vài điểm 0 vì đã nghỉ học để đi chơi. Bên cạnh đó, việc chưa thực sự quen với môi trường mới, với những phương pháp giáo dục hoàn toàn mới lạ tại bậc đại học cũng khiến Vũ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề lớn đối với Vũ, bởi với anh, thực lực vẫn luôn quan trọng hơn điểm số. Chàng trai luôn hướng đến là một con người hoạt bát, năng động, chứ không phải là một người khô khan, chỉ biết đến việc học mà thiếu đi kỹ năng xã hội.

Anh chia sẻ về việc 5 năm trước đã lựa chọn trường Đại học để học tập và gửi gắm một phần thanh xuân tại nơi đây: “Đối với mình, Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn là một trong những ngôi trường kỹ thuật hàng đầu cả nước về mức độ uy tín cũng như chất lượng đào tạo. Điện tử viễn thông cũng là một ngành học thú vị, đòi hỏi tư duy cao và vô cùng triển vọng trong tương lai do nhu cầu về nhân lực của ngành luôn rất lớn. Đây cũng là những lý do chính đã đưa mình tới Bách Khoa, và bản thân mình vẫn luôn tự hào khi được là một phần của ngôi trường”.

Trong suốt những năm tháng học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học, Tuấn Vũ vẫn luôn là một sinh viên xuất sắc, tài năng của trường. Với sự vui tính, hòa đồng, nhiệt tình của mình, chàng trai đã chiếm trọn được tình cảm của thầy cô, bạn bè xung quanh.

Những tưởng để đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, chàng trai phải dành hầu hết thời gian cho việc học. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, Vũ cho biết bản thân không phải là một tuýp người dành quá nhiều thời gian hay thậm chí thức khuya, dậy sớm để học bài.

“Mình chú trọng hơn vào mức độ hiệu quả của thời gian mà mình bỏ ra cho công việc. Với khối lượng kiến thức khổng lồ tại trường, việc quản lý và tận dụng thời gian một cách hiệu quả chính là yếu tố cốt lõi giúp mình có được những thành tích khả quan như hiện tại, mặt khác vẫn duy trì được một lối sống năng động, thú vị của riêng mình”, Tuấn Vũ chia sẻ.

Và có một câu nói mà đến tận bây giờ chàng trai vẫn luôn tâm đắc: “Tạo ra may mắn cũng là một loại năng lực”. Nam sinh cho biết một trong những bước ngoặt lớn nhất đối với bản thân anh là khi hiểu ra bản chất thực sự của các khái niệm “may mắn”, “đen đủi”.

Tuấn Vũ tâm sự: “Khi còn là một cậu học sinh cấp 3, mỗi khi nhận về một bài kiểm tra toán có điểm số không tốt, mình luôn cố gắng thuyết phục mọi người xung quanh là mình đã gặp “đen đủi” như thế nào, mình biết làm hết nhưng lại “hơi ẩu” ra sao. Đây cũng là một tư duy rất phổ biến ở Việt Nam, và đối với mình, nó vô cùng nguy hiểm. Và chỉ khi chúng ta chịu nhìn nhận sự yếu kém của bản thân thay vì cố đổ lỗi cho số phận, thì cơ hội, sự may mắn mới có thể đến.

Mình không phủ nhận rằng rất nhiều trong số các học bổng của mình có sự góp mặt của yếu tố may mắn. Nhưng, sự “may mắn” này có được dựa trên một nền tảng vững chắc, xây dựng từ sự nỗ lực, tầm nhìn, kế hoạch chi tiết của bản thân. Mình không chờ đợi may mắn, thay vào đó, mình chủ động tạo ra may mắn cho riêng mình”.

Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, đầy tài năng, là một tấm gương sáng trong học tập, Tuấn Vũ còn là một chàng trai cực kỳ tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ các bạn học cùng khóa và cả các em sinh viên khóa dưới trong học tập. Trong suốt quãng thời gian học đại học, anh chàng đã viết một số tài liệu cho nhiều môn học khác nhau, và phần lớn trong số đó vẫn đang được các bạn sinh viên khóa dưới truyền tay nhau.

Ngoài ra, nhờ sở hữu kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt tương đối tốt, Vũ cũng thường xuyên tổ chức các buổi hỗ trợ học tập để truyền tải kiến thức, kinh nghiệm, và hướng dẫn các bạn sinh viên với những môn học khó. Nam sinh tin rằng với khả năng truyền tải của bản thân, anh sẽ có thể tạo ra được những giá trị to lớn hơn, có sức ảnh hưởng tới cộng đồng nhiều hơn.

Tuấn Vũ vui vẻ cho rằng, biết đâu sắp tới mình lại trở thành một youtuber, từ đó chia sẻ về những kinh nghiệm học tập, cách thức “săn” học bổng một cách dễ dàng, kiến thức về kỹ năng mềm, về vấn đề du học hay thậm chí là đầu tư chứng khoán.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Tuấn Vũ cho biết nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay anh sẽ bắt đầu chuyến hành trình mới của bản thân tại Montreal, Canada. Mục tiêu trước mắt của Vũ là hoàn thành chương trình học Master tại đây, đồng thời tích lũy thêm thật nhiều những trải nghiệm, kinh nghiệm để chuẩn bị kỹ càng cho tương lai.

Một số thành tích đáng tự hào của Tuấn Vũ: - Thủ khoa đầu ra trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021 - Giải thưởng sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2020 – 2021 - Học bổng khuyến khích học tập loại A năm 2020 – 2021 - Học bổng Năng lượng tương lai năm 2020 – 2021 - Top 30 Giải thưởng Honda Award năm 2020 – 2021 - Sở hữu bài báo khoa học công bố tại “The 19th IEEE International NEWCAS Conference”, June 2021, Toulon, France. - Học bổng trao đổi sinh viên TFScale – Singapore 2019-2020 - Học bổng Sumitomo 2019 – 2020 - Danh hiệu Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc - Viện Điện tử Viễn thông các học kỳ từ năm 2016 tới năm 2020 - Giải Nhì cuộc thi Sinh viên NCKH cấp trường năm 2018 – 2019, 2020 – 2021 - Học bổng Tài năng 2018 – 2019, 2019 – 2020 - Học bổng Khuyến khích tài năng 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2020 - 2021

