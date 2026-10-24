Cậu bé học cao đẳng năm 9 tuổi hiện ra sao?

Vợ chồng Michelle Tanner, sống ở bang Minnesota, từng cho rằng con trai duy nhất Elliott đang phát triển bình thường khi tự học đọc, làm toán trước tuổi đến trường. Tuy nhiên, ngay khi vào mẫu giáo, cậu bé đã có trình độ toán tương đương học sinh lớp 4. Trong khi các bạn say mê siêu anh hùng, Elliott lại vùi đầu vào những cuốn sách khoa học.

"Việc đưa con đến trường dần trở thành cuộc chiến", Michelle từng nói với People. "Chúng tôi đau lòng khi thấy con không hòa nhập được với các bạn".

Cặp vợ chồng cuối cùng quyết định cho Elliott nghỉ học ở trường để tự dạy con tại nhà, giúp cậu bé được tiếp thu kiến thức phù hợp với năng lực.

Elliott đam mê khoa học từ khi còn mẫu giáo. Ảnh: Michelle Tannner

Sau khi rời trường học chính quy, Elliott tiến bộ nhanh chóng. Năm học mẫu giáo kết thúc vào tháng 6, nhưng theo mẹ cậu, Elliott vẫn ham học, say mê đọc mọi tài liệu cô đưa cho.

"Tôi lấy khoảng 20 cuốn sách dành cho học sinh trung học phổ thông đưa cho con. Mới 6 tuổi, con đã đọc hết từng cuốn từ đầu đến cuối", Michelle kể, cho biết Elliott là thành viên của tổ chức Mensa (cộng đồng người có IQ cao nhất thế giới) từ năm 2014.

Michelle đôi lúc cảm thấy lo lắng khi Elliott học quá nhanh, vì thế họ luôn nhấn mạnh con có thể chậm lại bất cứ lúc nào.

"Tôi luôn để con có đường lui, chẳng hạn nói: 'Nếu con muốn dừng lại, bố mẹ sẽ bán nhà, chuyển đến California để ngày mai con có thể trở thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp'", Michelle kể. "Nhưng đó là điều con muốn làm, nên chúng tôi chỉ còn cách cố gắng theo kịp sự phát triển của con".

Năm 8 tuổi, Elliott đã hoàn thành chương trình phổ thông, khiến bố mẹ bối rối không biết nên định hướng bước tiếp theo cho con thế nào. Một người bạn gợi ý Michelle cho con học tại trường cao đẳng cộng đồng, nhưng cô ngần ngại khi nghĩ đến việc Elliott phải học trong môi trường toàn người trưởng thành. Dù vậy, hai mẹ con vẫn đến gặp ban quản lý trường.

"Họ rất quý Elliott, còn đùa nhau bằng những câu chuyện hài hước về khoa học. Tôi nghĩ ngay: 'Đây sẽ là nơi mới của Elliott. Mọi chuyện sẽ ổn thôi'", Michelle kể.

Michelle đã đúng khi tin vào lựa chọn của mình. Elliott nhập học đại học năm 9 tuổi và nhanh chóng tìm thấy niềm vui ở môi trường mới. Cậu háo hức đến trường mỗi ngày, thân thiện chào hỏi các sinh viên trên hành lang. Ngoài giờ học, Elliott còn tham gia các câu lạc bộ, chơi những trò như Magic: The Gathering và Dungeons & Dragons cùng các anh chị lớn tuổi.

Elliott khi vào Đại học Monesota ở tuổi 11. Ảnh: Michelle Tanner

Năm 11 tuổi, Elliott hoàn thành chương trình hai năm tại trường cao đẳng cộng đồng Normandale, sau đó chuyển lên Đại học Minnesota học lấy bằng cử nhân. Tốt nghiệp năm 13 tuổi, cậu tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ vật lý lý thuyết tại trường.

"Việc học với Elliott rất dễ dàng, con tiếp thu kiến thức nhanh", Michelle nói. "Con hòa đồng với mọi người và đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân".

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Elliott hy vọng trở thành giảng viên vật lý. Michelle cho biết giờ con đã đủ 18 tuổi, cô cũng bớt lo lắng hơn về việc tuổi đời quá trẻ có thể ảnh hưởng đến cơ hội học tập và nghề nghiệp của con. "Hồ sơ thành tích của con đã nói lên tất cả", cô hài hước nói.

Elliott ở tuổi 18. Ảnh: Michelle Tanner

Từ khi chia sẻ câu chuyện của Elliott trên mạng xã hội, Michelle thường nhận được những bình luận cho rằng đã ép con học vượt cấp, khiến cậu "đánh mất tuổi thơ". Những ý kiến này càng thôi thúc cô lên tiếng ủng hộ việc trao cho những đứa trẻ như Elliott cơ hội được lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với năng lực.

"Sức khỏe tinh thần có ý nghĩa rất lớn với những người có năng khiếu vượt trội", Michelle nói, cho rằng việc buộc Elliott học theo đúng tiến độ thông thường có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. "Nếu phải hy sinh một số thứ để con khỏe mạnh, hạnh phúc và có tinh thần tốt, chúng tôi sẵn sàng làm mọi điều cần thiết".

Michelle cũng nói thêm Elliott vẫn tham gia những hoạt động như đi xem phim, đến công viên giải trí như bao đứa trẻ cùng tuổi. "Chỉ khác là con dành thêm nhiều tâm huyết cho việc học", cô bày tỏ.