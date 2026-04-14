Cặp 'chồng xấu vợ xinh đẻ con tiên' nổi tiếng Campuchia giờ ra sao?

Năm 2017, cặp vợ chồng Campuchia trở thành hiện tượng mạng nhờ sự đối lập ngoại hình rõ rệt. Nhiều bài viết khi đó gọi họ là "chồng cú, vợ tiên", xem đây là minh chứng cho việc tình yêu có thể vượt qua định kiến nhan sắc.

Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2014, khi Lucy theo học tại một trung tâm đào tạo chứng khoán nơi Pen giảng dạy. Pen hơn Lucy một tuổi.

Sau một năm gắn bó, bất chấp sự phản đối từ gia đình và những lời gièm pha về ngoại hình lẫn điều kiện kinh tế, cả hai kết hôn.

Pen từng thừa nhận thời điểm mới quen, anh không có ngoại hình nổi bật, cũng không giàu có như vợ. Gia đình Lucy không ủng hộ mối quan hệ này, thậm chí có người ngỏ ý cưới cô với những điều kiện vật chất tốt hơn, nhưng cô vẫn lựa chọn gắn bó với Pen.

Cặp vợ chồng có hai con gái, trong đó con đầu lòng được gọi thân mật là Bell, gây chú ý với mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn.

Sau khi kết hôn, Pen nghỉ công việc giảng dạy để cùng vợ phát triển thương hiệu mỹ phẩm. Họ thường xuyên đăng ảnh du lịch kết hợp công việc, xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng dần ít xuất hiện trước công chúng. Theo thông tin Lucy công khai trên trang cá nhân, cô và Pen đã ly hôn từ ngày 4/1/2023.

Cái kết này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó họ từng được xem là minh chứng cho việc tình yêu có thể vượt qua mọi định kiến.

Hiện tại, Lucy là một hot mom tại Campuchia, có trang cá nhân hơn 180.000 người theo dõi và tập trung vào việc kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online.

Cô hiếm khi chia sẻ đời sống riêng tư, chủ yếu đăng tải nội dung công việc, thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh hai con gái.

Trong khi đó, Pen Visa gần như không còn xuất hiện trên mạng xã hội, cuộc sống hiện tại không được công khai.